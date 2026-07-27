Việt Nam-Bulgaria mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu y khoa và dược phẩm

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và y tế giữa Việt Nam và Bulgaria, từ ngày 20-25/7/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình công tác tại Bulgaria.



Đoàn công tác do Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội dẫn đầu đã có các buổi làm việc với các trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu của Bulgaria, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa các đối tác hai nước và triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria.



Trong khuôn khổ chương trình công tác, Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Sofia đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật giữa hai cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu của Việt Nam và Bulgaria.

Thỏa thuận được ký bởi Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và Giáo sư Boycho Landjov, Hiệu trưởng Đại học Y Sofia.



Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác thành công nhất giữa Việt Nam và Bulgaria trong nhiều thập kỷ qua.

Nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Bulgaria, trong đó có các bác sỹ, nhà khoa học, chuyên gia y tế và cán bộ quản lý, sau khi trở về nước đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ khẳng định việc ký kết Biên bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai trường đại học, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và y tế.



Theo nội dung thỏa thuận, hai trường sẽ thúc đẩy trao đổi giảng viên và sinh viên; triển khai các đề tài nghiên cứu chung; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học; chia sẻ kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đại học Y Sofia cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội tại các lĩnh vực thế mạnh, đồng thời phối hợp xây dựng và đăng ký các dự án đào tạo, nghiên cứu trong khuôn khổ các chương trình của Liên minh châu Âu.



Đoàn công tác cũng đã làm việc với Khoa Dược, Đại học Y Sofia. GS Georgi Momekov, Trưởng Khoa Dược, đã giới thiệu về năng lực đào tạo và nghiên cứu của đơn vị, trong đó có 5 nhà khoa học nằm trong nhóm 2% nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Đại học Stanford (Mỹ).

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu chung và phát triển các dự án hợp tác trong lĩnh vực dược học.



Trong thời gian làm việc tại Bulgaria, đoàn cũng đến thăm Bệnh viện Quân đội Bulgaria và một số bệnh viện lớn tại Sofia để tìm hiểu mô hình quản trị bệnh viện, công tác đào tạo bác sỹ, ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh, đồng thời trao đổi khả năng hợp tác về đào tạo chuyên khoa, nghiên cứu lâm sàng và trao đổi chuyên gia.



Đoàn cũng làm việc với Công ty DANHSON, một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Bulgaria, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và kết nối với các doanh nghiệp dược của Việt Nam.

Ông Stefan Bojinov, thành viên Ban quản trị Công ty DANHSON, bày tỏ sẵn sàng xem xét cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Bulgaria theo học ngành dược.



Chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện và doanh nghiệp của hai nước trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đồng thời, chương trình tiếp tục tăng cường kết nối giữa các đối tác của Việt Nam và Bulgaria, góp phần triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ, y tế và dược phẩm./.

Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Bulgaria Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác pháp luật, tư pháp thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng-thực thi pháp luật.

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