Giá dầu giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/7, giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Động thái làm dấy lên kỳ vọng các bên có thể nối lại đối thoại ngoại giao và hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 5,77%, xuống 91,20 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5,50%, còn 84,40 USD/thùng.

Ngày 26/7, Iran tuyên bố đã dừng hành động hoạt động quân sự đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này trong 2 đêm vừa qua.

Trong khi đó, đài CBS dẫn lời các quan chức khu vực giấu tên cho biết Mỹ đã tạm dừng làn sóng không kích nhằm vào Iran nhằm tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp giữa Iran và Oman.

Một chuyên gia phân tích về năng lượng của công ty MST Marquee, nhận định việc Mỹ tạm dừng không kích cùng những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán đã làm gia tăng kỳ vọng xung đột sẽ hạ nhiệt, qua đó tạo điều kiện để hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ từng bước được khôi phục.

Tuy nhiên, chuyên gia trên cảnh báo những vấn đề nan giải, bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz cũng như chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, vẫn chưa được giải quyết, vì vậy nguy cơ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào chỉ mang tính tạm thời vẫn ở mức cao.

Tính từ đầu tháng đến nay, giá dầu Brent vẫn tăng hơn 25% giữa bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu khi tồn kho dầu suy giảm và giá các sản phẩm năng lượng leo thang./.

Giá dầu giảm nhẹ sau những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông Trong phiên 24/7, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,12 USD (1,11%) xuống còn 99,55 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 1,12 USD (1,21%) xuống 91,06 USD/thùng.