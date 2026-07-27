Căng thẳng Mỹ-Iran tạm lắng, giá vàng tăng trở lại

Trong phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tạm lắng vào cuối tuần, góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Vào lúc 6 giờ 42 phút sáng 27/7 theo giờ Singapore, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.092,11 USD/ounce.

Ngày 26/7, Iran tuyên bố đã dừng hành động hoạt động đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nước này trong 2 đêm vừa qua.

Trong khi đó, đài CBS dẫn lời các quan chức khu vực giấu tên cho biết Mỹ đã tạm dừng làn sóng không kích nhằm vào Iran nhằm tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp giữa Iran và Oman.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, trong hai ngày 24 - 25/7, Iran và Oman đã tiến hành một số vòng đối thoại tại Tehran ở cấp thứ trưởng ngoại giao, thảo luận về các nguyên tắc chung và cơ chế thực tế nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn tại eo biển Hormuz.

Kể từ cuối tháng Sáu, giá vàng phần lớn dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nhiều nhà giao dịch đánh giá ngưỡng này là vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, giá kim loại quý này vẫn thấp hơn 20% so với mức đỉnh thiết lập trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng Hai. Khi đó, giá vàng từng đạt mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce.

Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng trước, tình trạng xung đột bùng phát trở lại tại Trung Đông trong những tuần gần đây đã làm gia tăng áp lực lạm phát và làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất cao hơn, yếu tố bất lợi đối với vàng./.

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