Australia chi gần 10 tỷ USD củng cố an ninh năng lượng quốc gia

Chính phủ Australia ngày 27/7 công bố kế hoạch nghiên cứu xây dựng một nhà máy lọc dầu quy mô lớn hoàn toàn mới tại bang Tây Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đây là một phần trong chiến lược trị giá 15 tỷ AUD (khoảng 9,8 tỷ USD) nhằm bảo đảm an ninh nhiên liệu và chủ quyền năng lượng quốc gia trước những tác động kéo dài từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook dự kiến sẽ chính thức công bố khoản ngân sách 4 triệu AUD tài trợ cho báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án vào ngày 29/7.

Dự án này do tập đoàn sản xuất công nghiệp Perdaman có trụ sở tại thành phố Perth đề xuất và đảm nhậm triển khai.

Phát biểu về kế hoạch này, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh xung đột tại Trung Đông càng kéo dài thì hệ lụy đối với Australia càng lớn, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước trước các tác động tiêu cực, bảo đảm năng lực giải quyết các thách thức an ninh năng lượng trong tương lai.

Về phần mình, Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook khẳng định ủng hộ nỗ lực của Perdaman nhằm khôi phục năng lực tự sản xuất và phân phối nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel cho các vùng sâu, vùng xa - khu vực xương sống của kinh tế bang đang chịu nhiều rủi ro nhất do cuộc khủng hoảng.

Ý định khôi phục năng lực lọc dầu của Chính phủ Australia diễn ra trong bối cảnh hạ tầng năng lượng quốc gia đang rơi vào tình trạng dễ tổn thương.

Trong hơn 6 thập kỷ qua, Australia chưa từng xây dựng thêm nhà máy lọc dầu nào mới.

Từ chỗ sở hữu 8 nhà máy vào đầu những năm 2000, hiện nước này chỉ còn 2 nhà máy lọc dầu hoạt động tại bang Queensland và Victoria, sau khi nhà máy Kwinana lớn nhất cả nước đóng cửa năm 2021.

Sự sụt giảm năng lực nội địa khiến Australia phải phụ thuộc tới 90% vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia.

Số liệu do Chính phủ Australia công bố tuần trước cho thấy dự trữ quốc gia hiện chỉ đủ đáp ứng 42 ngày tiêu thụ xăng, 38 ngày dầu diesel và 32 ngày nhiên liệu hàng không.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, chính quyền bang Tây Australia vào tháng 3/2026 đã thành lập Cơ quan Cung ứng Nhiên liệu khẩn cấp và áp dụng các quyền hạn đặc biệt nhằm buộc các công ty xăng dầu chia sẻ thông tin chuỗi cung ứng.

Việc đầu tư vào dự án lọc dầu mới, kết hợp với dự án nhà máy sản xuất urê đang triển khai của Perdaman tại vùng Karratha, được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán tự chủ cả về năng lượng lẫn nguyên liệu phân bón cho nền kinh tế Australia./.

An ninh mạng trở thành thách thức kinh tế lớn của Australia Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu War Studies Research Group, khoảng 47% người Australia từng là nạn nhân của một hình thức tội phạm mạng trong năm 2025.

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