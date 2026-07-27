Gỡ vướng để sớm khởi công Nhà máy điện khí LNG Long An 1 và 2

Ngày 27/7, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Trọng tâm buổi làm việc là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An 1 và 2.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Bộ Công Thương luôn quan tâm, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An 1 và 2, Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá đây là dự án quy mô lớn, sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài và có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện cho khu vực cũng như hệ thống điện quốc gia. Do đó, đề nghị chủ đầu tư và các đối tác tiếp tục đẩy nhanh quá trình đàm phán, chủ động tháo gỡ các vướng mắc trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro để dự án sớm đủ điều kiện khởi công và triển khai đúng tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh; kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ Công Thương ghi nhận đầy đủ, sẽ xem xét giải quyết theo thẩm quyền; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh Trần Thanh Toản cho biết Dự án Nhà máy điện LNG Long An 1 và 2 đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ và triển khai nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Dự án cũng đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở; báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; phương án đấu nối các đường dây 220kV và 500kV vào hệ thống điện quốc gia đã được bổ sung trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể khởi công do còn một số vướng mắc. Trong đó, khó khăn lớn nhất là việc chưa thống nhất phương án thuê đất giữa chủ đầu tư Nhà máy điện LNG Long An 1 và 2 với chủ đầu tư Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2 do còn khác biệt về đơn giá, phương thức thanh toán và một số điều khoản thương mại.

Bên cạnh đó, dự án còn gặp khó khăn liên quan đến quyền nhập khẩu LNG, thuê hạ tầng cung cấp khí và khả năng thu xếp vốn do một số nội dung trong khung pháp lý hiện hành và Hợp đồng mua bán điện (PPA) chưa đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trong và ngoài nước.

Theo ông Toản, do các vướng mắc chưa được tháo gỡ, dự án hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện để khởi công theo quy định của Luật Xây dựng năm 2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu nhà đầu tư tập trung hoàn thiện các điều kiện pháp lý, kỹ thuật để phấn đấu khởi công trước ngày 30/8/2026; trường hợp tiếp tục chậm tiến độ sẽ rà soát toàn diện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu, kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An 1 và 2 có tổng công suất 3.000MW, tổng vốn đầu tư khoảng 3,13 tỷ USD. Dự án được cấp chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 6/2024. Theo kế hoạch triển khai, Nhà máy LNG Long An 1 dự kiến vận hành thương mại vào tháng 6/2028 và Nhà máy LNG Long An 2 vào tháng 6/2031.

Liên quan đến dự án này, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Năng lượng Long An cho hay, doanh nghiệp đã triển khai nhiều công việc thực chất, trong đó đã đặt cọc 525 tỷ đồng thuê đất từ năm 2020 và đang tiếp tục đàm phán để hoàn tất hợp đồng thuê đất. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các nội dung còn chưa thống nhất trong quá trình đàm phán, đồng thời xem xét cơ chế phù hợp nhằm đẩy nhanh các thủ tục về đất đai.

Theo ông Hải, khó khăn lớn hiện nay là khả năng thu xếp vốn. Một số quy định trong khung pháp lý hiện hành và các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện (PPA) chưa đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính quốc tế. Trong trường hợp sản lượng điện huy động thấp hơn dự kiến, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính và hợp đồng mua LNG dài hạn, làm giảm tính khả thi tài chính của dự án.

Doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế thanh toán theo công suất sẵn sàng (Standby Payment - SP) và cơ chế thu hồi chi phí bao tiêu nhiên liệu (Fuel Take-or-Pay recovery) nhằm nâng cao khả năng huy động vốn và tính khả thi tài chính của dự án. Theo ông Hải, nếu các vướng mắc về đất đai, cơ chế tài chính và hợp đồng mua bán điện được tháo gỡ, doanh nghiệp cam kết khởi công dự án trong vòng 3-6 tháng kể từ khi ký Hợp đồng mua bán điện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Để các dự án năng lượng được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn liên quan đến cơ chế triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An 1 và 2, tạo điều kiện để dự án sớm được khởi công. Đồng thời, tỉnh đề nghị xem xét điều chỉnh tiến độ một số dự án năng lượng tái tạo; bổ sung các công trình lưới điện truyền tải phục vụ nhu cầu phụ tải của các dự án công nghiệp lớn; ưu tiên bố trí gần 6.400 tỷ đồng để thực hiện Đề án cấp điện nông thôn giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân khu vực biên giới và vùng còn khó khăn./.

Bộ Công Thương yêu cầu rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh Bộ Công Thương đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.