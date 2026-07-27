Hàn Quốc yêu cầu duy trì mức giá trần dầu đến khi bất ổn về giá chấm dứt

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo Chính phủ nước này tiếp tục duy trì các biện pháp bình ổn giá, trong đó có chính sách giảm thuế đối với các sản phẩm dầu mỏ, cho đến khi những bất ổn về giá cả trên thị trường được kiểm soát hoàn toàn, trong bối cảnh căng thẳng mới tại Trung Đông có nguy cơ đẩy giá dầu thế giới tăng cao.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 27/7 cho biết, chỉ đạo trên được Tổng thống Lee đưa ra ngày 26/7 (giờ địa phương) trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của chính phủ, tổ chức theo hình thức trực tuyến từ thủ đô Brasilia của Brazil, nơi ông đang có chuyến thăm cấp nhà nước.

Theo Tổng thống Lee, khả năng giá dầu tiếp tục biến động trong thời gian tới là rất lớn, do đó các cơ quan chức năng cần nhanh chóng triển khai các biện pháp chủ động nhằm hạn chế tác động của diễn biến này đối với mặt bằng giá cả trong nước và đời sống người dân.

Ông Lee cũng yêu cầu duy trì các biện pháp hỗ trợ hiện hành, bao gồm việc cắt giảm thuế đối với nhiên liệu, đồng thời giao các cơ quan liên quan chuẩn bị các phương án ứng phó bổ sung nếu tình hình thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục xấu đi.

Chỉ đạo của Tổng thống Lee được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Trung Đông và những tác động có thể xảy ra đối với giá năng lượng, lạm phát và đà phục hồi kinh tế của nước này.

Việc duy trì các biện pháp bình ổn được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhu cầu khí đốt tự nhiên của Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng đến năm 2032 trước khi giảm dần, song chính phủ vẫn duy trì kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh nhu cầu điện có thể gia tăng do sự phát triển của ngành bán dẫn và trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã hoàn tất Kế hoạch Cung cầu Khí đốt tự nhiên dài hạn lần thứ 16 (giai đoạn 2026-2038), trong đó dự báo nhu cầu cơ sở sẽ tăng từ 45,91 triệu tấn năm 2026 lên 48,13 triệu tấn vào năm 2032, trước khi giảm xuống khoảng 41 triệu tấn vào năm 2038.

Theo kế hoạch, nhu cầu khí đốt cho các hộ gia đình, thương mại và công nghiệp dự kiến tiếp tục tăng, trong khi nhu cầu phục vụ phát điện sẽ giảm do quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng. Tuy nhiên, chính phủ sẽ duy trì lượng khí đốt dự phòng nhằm ứng phó với khả năng nhu cầu điện tăng đột biến hoặc xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Để giảm rủi ro từ biến động giá năng lượng quốc tế, Hàn Quốc sẽ mở rộng các hợp đồng nhập khẩu khí đốt trung và dài hạn, đa dạng hóa nguồn cung và phương thức định giá.

Chính phủ cũng dự kiến đưa các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân vào hệ thống dự trữ quốc gia, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin tồn kho và nhập khẩu giữa khu vực công và tư nhân.

Đến năm 2038, năng lực lưu trữ khí đốt của Hàn Quốc dự kiến tăng từ 6,71 triệu tấn hiện nay lên tối đa 8,87 triệu tấn, trong khi mạng lưới đường ống chính được mở rộng từ 5.346 km lên 5.910 km.

Tuy nhiên, dự báo hiện chưa bao gồm nhu cầu điện bổ sung từ các dự án quy mô lớn như mở rộng các tổ hợp sản xuất bán dẫn tại khu vực Tây Nam và xây dựng trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo.

Chính phủ cho biết sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch cung cầu khí đốt sau khi hoàn tất quy hoạch điện quốc gia, trong trường hợp các dự án này làm gia tăng nhu cầu năng lượng./.

Hàn Quốc hỗ trợ tiền mặt cho người dân ứng phó với tình trạng giá dầu tăng cao Việc hỗ trợ tiền mặt và các biện pháp toàn diện là bước đi kịp thời giúp nhóm dân cư dễ bị tổn thương vượt qua khó khăn, bảo vệ các doanh nghiệp, nền kinh tế trước biến động giá năng lượng toàn cầu.

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