Thuế quan Mỹ gây áp lực lên mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3% của Hàn Quốc

Quyết định áp dụng mức thuế quan thay thế tối thiểu 12,5% của Mỹ đang làm gia tăng lo ngại đối với mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm 2026 của Hàn Quốc, khi tạo thêm sức ép lên xuất khẩu và nhu cầu trong nước.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực duy trì mức thuế khoảng 15% thông qua kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào Mỹ.

Theo quan chức Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ngày 26/7, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu duy trì mức thuế quan đối ứng với Mỹ không vượt quá 15% trong các cuộc đàm phán sắp tới, đồng thời kỳ vọng các cam kết đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ sẽ được tính đến trong quá trình thương lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước đó Mỹ đã áp dụng mức thuế quan thay thế 12,5% đối với Hàn Quốc và một số quốc gia khác, với lý do liên quan đến việc hạn chế nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang tiến hành điều tra một số quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất có thể ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp của Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định nếu các biện pháp thuế quan tiếp tục được mở rộng, xuất khẩu Hàn Quốc có thể chịu tác động tiêu cực, trong bối cảnh Mỹ là một trong những thị trường quan trọng nhất của nước này.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc với Mỹ đạt 111,42 tỷ USD trong năm 2025, mức cao thứ hai trong lịch sử.

Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) đánh giá nguy cơ gia tăng bất ổn thương mại có thể ảnh hưởng đến cả xuất khẩu và tâm lý đầu tư trong nước.

Ông Jang Sang-sik, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc KITA, cho rằng khả năng Mỹ duy trì mức thuế khoảng 15% đối với Hàn Quốc là tương đối cao, song Seoul cần sớm triển khai các dự án đầu tư tại Mỹ nhằm củng cố vị thế đàm phán.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, chính phủ nước này đang sử dụng kế hoạch đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ như một yếu tố quan trọng trong đàm phán nhằm hạn chế tác động của chính sách thuế quan mới.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi xu hướng bảo hộ, Hàn Quốc cần đồng thời duy trì quan hệ thương mại với Mỹ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực./.

Các đối tác thương mại đồng loạt phản ứng với thuế quan mới của Mỹ Mức thuế mới thay thế thuế tạm thời 10% toàn cầu vừa hết hiệu lực, vốn được áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.