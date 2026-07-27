Giá vàng vượt mốc 4.103 USD mỗi ounce nhờ giá dầu và đồng USD hạ nhiệt

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch chiều 27/7, khi căng thẳng tại Trung Đông tạm lắng khiến giá dầu giảm mạnh và làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định chính sách tiền tệ trong tuần này.

Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.103,59 USD/ounce vào lúc 14 giờ 23 (giờ Việt Nam). Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,9% lên 4.106,00 USD/ounce.

Giá dầu cùng ngày giảm hơn 4% khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, xung đột đã đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất.

Các chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade nhận định rằng giá vàng hôm nay hưởng lợi rõ rệt từ diễn biến kép của giá dầu và đồng USD. Chỉ số đồng USD giảm 0,3%, giúp kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Về dài hạn, giá vàng vẫn có triển vọng tích cực, song biến động sẽ còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường dầu mỏ và tình hình địa chính trị.

Thị trường đang tập trung vào cuộc họp của Fed ngày 28-29/7, với kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư vẫn đang đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 9 tới là 76%.

Ngoài vàng, các kim loại khác cũng tăng giá: giá bạc tăng 1,7% lên 59,16 USD/ounce, bạch kim tăng 1,5% lên 1.612,04 USD/ounce và palladium tăng 1,6% lên 1.263,73 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 14 giờ 57 chiều 27/7, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 139,00-143,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, tỷ giá trung tâm cộng thêm 10 đồng Giá vàng SJC trong nước sáng 27/7 tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng theo đà tăng của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD cũng có sự điều chỉnh tích cực.