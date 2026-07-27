Giá vàng trong nước tăng mạnh, tỷ giá trung tâm cộng thêm 10 đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (27/7) đảo chiều tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng tăng thêm 10 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 140,3-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 3,9-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.105 USD/ounce, tăng 52 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.293 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên hôm qua (24/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.110-26.520 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng so với phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 26.078-26.520 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.135-26.515 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với chốt phiên trước. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.520 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng so với chốt phiên trước./.

Căng thẳng Mỹ-Iran tạm lắng, giá vàng tăng trở lại Sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tạm lắng vào cuối tuần, góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, giá vàng thế giới tăng trở lại vào phiên sáng 27/7.