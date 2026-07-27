Đồng Tháp nâng giá trị nông sản qua liên kết sản xuất hội quán, hợp tác xã

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Mô hình hội quán và hợp tác xã được xác định là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, xây dựng chuỗi giá trị và tăng thu nhập cho người dân.

Gắn kết hỗ trợ trong sản xuất, kinh doanh

Đồng Tháp hiện có 417 hợp tác xã nông nghiệp và 154 hội quán với tổng số 97.927 thành viên. Các mô hình liên kết sản xuất qua hội quán, hợp tác xã đã hỗ trợ hội viên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị và phát triển nông thôn mới.

Xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp có 4 hội quán gồm Tân Hoa Hội quán, An Hưng hội quán, Tân Hưng hội quán và Nhân Tâm hội quán, hoạt động ở các lĩnh vực từ chăn nuôi đến sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, làm du lịch...

Mô hình hội quán góp phần giải quyết bài toán “liên kết-hợp tác” giữa các hộ dân để thực hiện việc “mua chung, bán chung,” góp phần “giảm chi phí-tăng chất lượng,” hướng đến dần hình thành vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu chế biến và tạo thuận lợi trong việc liên kết với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Dung Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An Hưng, đánh giá các hội quán trên địa bàn xã có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Các hội quán đã kết nối, tập hợp thành viên của hội quán để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Nhờ trang bị hệ thống sơ chế rau sau khi thu hoạch, sản phẩm rau an toàn của Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, được thị trường ưa chuộng. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Cụ thể là trong khâu chọn giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật rồi ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất... cũng như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cách làm để mang lại hiệu quả sản xuất cao nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương.

Đối với Tân Hưng hội quán, ngoài chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chủ yếu là trồng cây khoai môn, các hội viên còn được hỗ trợ cây khoai môn giống.

Ông Nguyễn Thanh Phó - Chủ nhiệm Tân Hưng hội quán, xã Mỹ An Hưng - cho biết Tân Hưng hội quán hiện nay có 85 hội viên rất đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Bên cạnh đó, các hội viên còn liên kết nhau trong thu hoạch, bán khoai môn thương phẩm, tránh được tình trạng bị thương lái ép giá.

Bên cạnh đó, các hội quán đã giúp các hội viên thay đổi nhận thức sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang hướng sản xuất công nghệ cao, tuân thủ theo quy trình hữu cơ sinh học, góp phần sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, hướng đến xuất khẩu.

Tại phường Mỹ Phong, Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú với 23 thành viên là nơi tập hợp các hội viên chuyên canh bưởi da xanh để trao đổi về kinh nghiệm chăm sóc, sản xuất trái bưởi da xanh đạt yêu cầu, hướng đến đạt chuẩn xuất khẩu.

Ông Huỳnh Văn Hiếu - Chủ nhiệm Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú, phường Mỹ Phong - chia sẻ hàng tháng, Ban chủ nhiệm hội quán sẽ phối hợp với Hội Nông dân phường mời các hộ dân đến để chuyển giao khoa học kỹ thuật đồng thời hướng dẫn bà con sản xuất theo quy trình để tổ chức đưa sản phẩm ra nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền cho các hội viên sản xuất theo quy trình để đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm trái bưởi da xanh.

Các hội viên Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất bưởi đạt chuẩn xuất khẩu. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tại xã Phú Hựu, Hiệp Tâm Hội quán có 57 thành viên chủ yếu trồng cây ăn trái. Ban Chủ nhiệm hội quán do ông Võ Văn Hải làm chủ nhiệm đã tập trung tuyên truyền về mô hình kinh tế tập thể, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng nhãn đạt năng suất cao, giảm chi phí đầu tư.

Đặc biệt, Ban Chủ nhiệm hội quán còn liên kết với các doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm trái nhãn. Nhờ vậy, trái nhãn thương phẩm của các hội viên của Hiệp Tâm Hội quán được nhiều người biết đến và bán được giá cả ổn định, giúp bà con có thu nhập cao hơn.

Hướng đến sản xuất theo chuỗi giá trị

Nếu như hoạt động của Hội quán đã giúp các hội viên thay đổi nhận thức, tập quán từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay tổ chức sản xuất theo mô hình dịch vụ tổng hợp, liên kết với doanh nghiệp và thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

Theo ông Lê Minh Khánh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp, nhiều hợp tác xã đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tham gia chương trình OCOP và xây dựng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Việc sản xuất theo hướng an toàn, bền vững giúp giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản.

Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp trang bị hệ thống sơ chế rau an toàn để cung cấp cho thị trường. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh (xã Long Bình) hiện có khoảng 35ha rau màu, trong đó 10ha đạt tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời liên kết thêm khoảng 15ha sản xuất rau an toàn.

Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp khoảng 2.000 tấn rau cho hệ thống siêu thị và bếp ăn tập thể, bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn thị trường 20-30%.

Cùng với việc đầu tư nhà xưởng, hệ thống đóng gói hiện đại, hợp tác xã đồng thời đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua thương mại điện tử và mạng xã hội nhằm mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh - cho biết với diện tích 1.000m2, xã viên sản xuất khoảng 10 vụ mỗi năm, lợi nhuận đạt từ 5-8 triệu đồng/vụ sau khi trừ chi phí.

Tại xã Tân Thuận Bình, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát có 39 thành viên với 132ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Hợp tác xã đầu tư nhà xưởng, dây chuyền đóng gói, kho lạnh, áp dụng tiêu chuẩn HACCP; sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao từ năm 2022. Hiện hợp tác xã liên kết tiêu thụ khoảng 3.000 tấn thanh long mỗi năm với nhiều doanh nghiệp.

Sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa của Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ông Nguyễn Trung Quý - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát - cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục cấp 8 mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc, tạo cơ hội đưa thanh long Đồng Tháp vào các thị trường có yêu cầu cao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu là khâu đột phá.

Tỉnh tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; phát triển sản xuất tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; hình thành vùng nguyên liệu tập trung; nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả gắn với chuyển đổi số và du lịch nông nghiệp.

Đồng Tháp cũng tạo điều kiện để nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi, trở thành vệ tinh của doanh nghiệp hoặc phát triển thành doanh nghiệp nông nghiệp; đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tiên phong về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh," hướng tới nâng cao giá trị nông sản bằng công nghệ cao và chuỗi sản xuất-chế biến hiện đại./.

Hợp tác xã đang từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái kinh tế quốc gia Tính đến tháng 3/2026, cả nước có khoảng 35.197 hợp tác xã với gần 7 triệu thành viên, trong đó khu vực nông nghiệp chiếm 66,8% với 23.512 hợp tác xã.