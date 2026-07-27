Anh: Triển vọng ngành bán lẻ vẫn ảm đạm

Hiệp hội Công nghiệp Anh (CBI) cho biết doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước, song mức suy giảm đã thu hẹp đáng kể và là mức thấp nhất trong sáu tháng.

Tuy nhiên, triển vọng của ngành bán lẻ vẫn khá ảm đạm do áp lực chi phí tiếp tục ở mức cao, khiến hoạt động kinh doanh chưa thể phục hồi rõ nét.

Theo báo cáo vừa công bố, chỉ số cán cân thương mại phân phối của CBI - thước đo hoạt động bán lẻ so với cùng kỳ năm trước - đã tăng từ -54 điểm trong tháng 6 lên -26 điểm trong tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Ông Martin Sartorius, chuyên gia kinh tế của CBI, nhận định đà suy giảm doanh số bán lẻ đã chậm lại trong tháng 7. Tuy nhiên, theo ông, triển vọng phục hồi vẫn còn khá xa do tâm lý bi quan của doanh nghiệp và người tiêu dùng, cùng với áp lực chi phí duy trì ở mức cao, tiếp tục cản trở hoạt động kinh doanh.

CBI bày tỏ kỳ vọng cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "ở mọi khu vực" của Thủ tướng Andy Burnham sẽ đi kèm các biện pháp giảm thuế bất động sản đối với các cửa hàng bán lẻ trên các tuyến phố thương mại truyền thống.

Tổ chức này cũng kêu gọi Chính phủ Anh có các giải pháp nhằm kiềm chế chi phí lao động đang gia tăng, đồng thời duy trì sự linh hoạt cho doanh nghiệp trong tuyển dụng khi hoàn thiện dự luật mới về lao động.

Đối với lĩnh vực bán buôn, CBI cho biết khối lượng bán hàng trong tháng 7 nhìn chung không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn hai năm doanh số của lĩnh vực này không tiếp tục suy giảm.

Các nhà bán lẻ cũng tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng trong tháng 8. Chỉ số kỳ vọng doanh số tăng từ -45 điểm lên -26 điểm, mức tích cực nhất kể từ tháng 3.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát của CBI trong thời gian qua thường đưa ra đánh giá kém khả quan hơn so với số liệu của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) và Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS).

Theo số liệu do ONS công bố tuần trước, khối lượng bán lẻ của Anh (không bao gồm nhiên liệu) trong tháng 6 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Đợt nắng nóng kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm quần áo mùa Hè và các thiết bị làm mát như quạt, đặc biệt thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Khảo sát của CBI được thực hiện từ ngày 26/6 đến ngày 14/7, với sự tham gia của 67 chuỗi bán lẻ và 105 doanh nghiệp bán buôn./.

Kinh tế Anh tăng trưởng vượt dự kiến trong tháng Năm Bộ Tài chính Anh tuyên bố nước này đang ở vị thế vững mạnh hơn nhiều so với hai năm trước, GDP năm nay của Anh dự kiến sẽ vượt trội so với các quốc gia G7 khác ở châu Âu.

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