Ngành thanh tra phải là hình mẫu về kỷ luật, liêm chính, trách nhiệm công vụ

Chiều 27/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các nội dung: đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một năm sắp xếp, chỉ rõ điểm nghẽn về thể chế, bộ máy, phương thức hoạt động và hiệu lực thực hiện kết luận; cho ý kiến hoàn thiện Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay."

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai mô hình tổ chức mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia. Tổ chức hoạt động của ngành phải tập trung, thống nhất, thông suốt, bám sát cơ sở; kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ cương, bảo vệ nhân dân, phục vụ phát triển./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới toàn diện công tác thanh tra; đồng thời nhấn mạnh 6 quan điểm chỉ đạo và giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho toàn ngành trong giai đoạn mới.