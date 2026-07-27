Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả dõi theo, lan tỏa

Trong không khí thiêng liêng của Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, sáng 27/7/2026, tại Hà Nội, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông-Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm đặc biệt mang chủ đề “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân,” nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và lan tỏa câu chuyện về hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, Chương trình đã nhận được hơn 5,5 triệu lượt mắt theo dõi, lan tỏa, trong đó đáng chú ý là thành viên của Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí tuyên truyền, Học viện Thanh thiếu niên, Quân chủng Hải quân, Sư đoàn 325, Binh đoàn 12, Ban Thanh niên Quân đội.

Đặc biệt Tọa đàm được tiếp sóng và phát lại trên kênh VTV8. Cuối buổi số mắt theo dõi Tọa đàm đã tăng gấp đôi, cho thấy một cách làm truyền thông mới, sáng tạo trên mạng xã hội, được công chúng đón nhận tích cực.

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là hành trình kết nối từ Bắc vào Nam, ghi nhận những hoạt động tưởng niệm, tri ân diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ sáng sớm 27/7, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử hành chuông, trống bát nhã tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Sự kiện này thu hút đông đảo người theo dõi và chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng hành trình đưa những người đã ngã xuống trở về với đồng đội, quê hương và vòng tay gia đình vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu liệt sỹ; trong đó vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Hài cốt liệt sỹ được cất bốc, đặt vào bình sứ để khâm liệm. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Đằng sau những con số ấy là nỗi mong chờ kéo dài nhiều thập kỷ của hàng trăm nghìn gia đình; là khát vọng tìm lại một cái tên, một địa chỉ, một nơi để người thân được thắp nén hương tưởng nhớ. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Chương trình tọa đàm có sự tham gia của các khách mời gồm: Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam; Nhạc sỹ, cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị Nguyễn Văn Bằng; Thạc sĩ Chu Thị Thủy - Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế.

Đây là những người đang trực tiếp đồng hành trong hành trình tri ân, tìm kiếm và trả lại danh tính cho các Anh hùng liệt sỹ.

Từ Bắc chí Nam, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập của niềm thành kính và lòng biết ơn vô hạn. Tiếng chuông ngân vang từ đất liền đến biển đảo Trường Sa như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hiến dâng tuổi xuân vì nền hòa bình hôm nay.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, tỉnh Điện Biên - nơi an nghỉ của 644 Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đông đảo người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đã đến dâng hương, chăm sóc phần mộ và tưởng nhớ những người đã làm nên chiến thắng lịch sử.

Chia sẻ tại chương trình, chị Phạm Minh Châu, người dân phường Mường Thanh, cho biết: “Tôi thường xuyên đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 để dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, và dịp 27/7 năm nào cũng vậy. Mỗi lần đứng trước những phần mộ này, tôi đều cảm nhận sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình như hôm nay. Tôi nghĩ, việc thắp một nén hương không chỉ là bày tỏ lòng biết ơn mà còn là cách để mỗi người nhắc mình và giáo dục con cháu luôn gìn giữ truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn,’ trân trọng những giá trị của hòa bình.”

Mỗi phần mộ nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời hoa lửa, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người con đất Việt.

Hành trình tri ân tiếp tục được kết nối tới Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Công viên Lê Thị Riêng trở thành điểm hội tụ của những tấm lòng thành kính trong dịp 27/7.

Đây là địa danh gắn với những hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tại đây, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm” - chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Có một câu chuyện lay động được chia sẻ trong chương trình là hành trình trở về của một liệt sỹ sau gần sáu thập kỷ. Sự đoàn tụ muộn màng ấy không chỉ mang lại niềm an ủi cho gia đình, mà còn khẳng định rằng dù thời gian có trôi qua, Tổ quốc chưa bao giờ quên những người đã hy sinh. Mỗi cuộc trở về là một minh chứng cho tình nghĩa đồng đội, cho sự bền bỉ của lòng tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Bên cạnh những câu chuyện xúc động, các khách mời cũng trao đổi về vai trò của khoa học, công nghệ trong công tác xác định danh tính liệt sỹ. Việc ứng dụng công nghệ ADN, xây dựng ngân hàng dữ liệu sinh học thân nhân liệt sỹ được xem là bước tiến quan trọng, mở ra thêm nhiều hy vọng cho những gia đình vẫn đang chờ đợi người thân trở về.

Những câu chuyện của chiến tranh, sự hy sinh và những tiếng chuông tri ân vang lên hôm nay không chỉ là âm thanh của sự tưởng nhớ, mà còn là tiếng gọi từ ký ức, nhắc nhớ về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên khắp các chiến trường.

Có những người đồng đội rời trận tuyến khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ giản dị về ngày hòa bình, về ngày được trở về với gia đình. Nhưng họ đã không có cơ hội ấy.

Sự hy sinh của các anh, các chị đã trở thành nền móng để đất nước có được hòa bình, độc lập và phát triển như hôm nay.

Hành trình tri ân còn được tiếp nối bằng những giai điệu, những sáng tác nghệ thuật. Ca khúc “Tháng 7 Tri Ân” của Nhạc sỹ-Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bằng được thể hiện trong chương trình như một nén tâm hương gửi tới các Anh hùng liệt sỹ. Những ký ức chiến trường, những câu chuyện về đồng đội và khát vọng hòa bình tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ, cựu chiến binh gìn giữ qua âm nhạc.

Khép lại chương trình, thông điệp được gửi gắm là hành trình tri ân sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi hành động dù nhỏ bé từ việc chia sẻ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, chăm lo gia đình người có công, thăm hỏi thương binh, bệnh binh đến việc thắp một nén hương tưởng nhớ - đều góp phần viết tiếp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Để có được mùa xuân hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã gửi lại tuổi trẻ, máu xương và những ước mơ còn dang dở nơi chiến trường.

Sự hy sinh ấy đã hóa thành sức mạnh trường tồn của dân tộc, thành niềm tin và khát vọng vươn lên. Hành trình tri ân sẽ mãi tiếp nối, để Tổ quốc luôn ghi nhớ và mãi mãi mùa Xuân./.



Lễ giỗ liệt sỹ tại Đồng Tháp - điểm tựa ký ức, lan tỏa lòng tri ân Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ liệt sỹ trang trọng, thể hiện lòng biết ơn và truyền thống uống nước nhớ nguồn qua các hoạt động ý nghĩa dịp 27/7.