Gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu 3 tỉnh, thành phố

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu của 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình và Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công tiêu biểu cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, lòng yêu nước, ý chí quật cường cùng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đã hun đúc nên sức mạnh Việt Nam, giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, giành độc lập, thống nhất đất nước và gìn giữ hòa bình hôm nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn ấy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong Thư gửi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tri ân phải được thể hiện bằng những việc làm thường xuyên, bằng sự chăm lo chu đáo và bằng những chính sách cụ thể, thiết thực. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người có công.

Ngày 24/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Chiều 25/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Pháp lệnh tiếp tục hoàn thiện các quy định về xác nhận người có công, mở rộng một số chế độ ưu đãi, chăm sóc, điều dưỡng và tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách. Cùng với đó là hoàn thiện quy định về công nhận liệt sỹ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi từ trần; mở rộng chế độ điều dưỡng hằng năm đối với một số nhóm người có công có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%; bổ sung trợ cấp người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ.

"Những sửa đổi này cho thấy chính sách, pháp luật đang ngày càng sát hơn với thực tiễn và hoàn cảnh cụ thể của người có công; hướng tới ghi nhận đầy đủ, đúng mức những cống hiến và chăm lo tốt hơn đời sống người có công cùng gia đình," Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đất nước càng phát triển, trách nhiệm tri ân càng phải được thực hiện đầy đủ, chu đáo và bền vững hơn. Các Mẹ, các bác, các đồng chí mãi là những chứng nhân của lịch sử, là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các đại biểu Người có công với Cách mạng tiêu biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sự tri ân sâu sắc nhất của thế hệ hôm nay chính là chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của người có công và gia đình; gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; chung sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

"Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công; để đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' được thể hiện bằng những chính sách nhân văn và những việc làm cụ thể, thiết thực," Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện người có công tiêu biểu bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã thường xuyên chăm lo, động viên, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," phấn đấu là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo, tích cực vận động gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn xét công nhận người có công với cách mạng Pháp lệnh sửa đổi quy định về công nhận liệt sỹ, thương binh, mở rộng đối tượng và nâng cao chế độ chăm sóc người có công, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.

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