Điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; các Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Cao Anh Tuấn.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 269 ngày 25/7/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh đề nghị đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tập trung chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chấp hành sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn học hỏi, lắng nghe, cầu thị, gần gũi cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm cho biết sẽ nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả"; tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy những giải pháp phù hợp, thiết thực để mỗi quyết sách không chỉ đúng chủ trương mà còn trúng thực tiễn, hợp lòng dân, tạo chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981; quê ở tỉnh Hưng Yên; trình độ: Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. ​ Đồng chí có hơn 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng./.

Đồng chí Lê Quang Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.