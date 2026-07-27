Nhiều di vật được phát hiện, mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sỹ

Trong nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, nhiều địa phương đang đồng thời triển khai các giải pháp từ mở rộng tìm kiếm thực địa, thu thập di vật đến xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân, mở thêm hy vọng đưa tên tuổi các liệt sỹ trở về với gia đình.

Đồng Nai: Quy tập được 26 hài cốt liệt sỹ

Ngày 27/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai cho biết đến hết ngày 26/7, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp Bình Minh, xã Minh Đức.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, sau lễ phát động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 25/7, Đội K72 tiếp tục khai quật các vị trí mộ đã được xác định trước đó. Qua khai quật, nhiều hầm mộ có số lượng hài cốt nhiều hơn so với nhận định ban đầu.

Cụ thể, một hầm mộ ban đầu được xác định có 2 hài cốt liệt sỹ nhưng khi khai quật đã phát hiện 3 hài cốt. Cách đó khoảng 5m, một hầm mộ khác cũng được nhận định có 2 hài cốt, song kết quả khai quật xác định có 6 bộ hài cốt liệt sỹ.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng thu được hàng trăm di vật như súng, đạn, mìn, bình tông, lược, dao cạo râu, bàn chải đánh răng...

Quá trình khai quật được thực hiện hết sức cẩn trọng, bóc tách từng vị trí để bảo đảm thu thập đầy đủ các mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đáng chú ý, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 chiếc ví, trong đó có 2 chiếc còn lưu giữ ảnh đã bị nhòe, mờ theo thời gian, được cho là ảnh của liệt sỹ hoặc thân nhân liệt sỹ. Nhiều hài cốt còn lưu giữ các mẫu xương, răng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám định ADN nhằm xác định danh tính.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết, việc phát hiện một hầm mộ có tới 6 bộ hài cốt trong diện tích nhỏ là ngoài dự kiến. Quá trình khai quật được thực hiện hết sức cẩn trọng, bóc tách từng vị trí để bảo đảm thu thập đầy đủ các mẫu phục vụ giám định ADN.

Tại hai hầm mộ, lực lượng tìm kiếm đều phát hiện ví có chứa ảnh và đã kịp thời chụp, lưu giữ hình ảnh trước khi hiện vật bị hư hỏng do tiếp xúc với không khí, qua đó hy vọng có thêm căn cứ phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thân nhân các liệt sỹ.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 chiếc ví, trong đó có 2 chiếc còn lưu giữ ảnh đã bị nhòe, mờ theo thời gian, được cho là ảnh của liệt sĩ hoặc thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, khu vực đang khai quật được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo Đội K72 tiếp tục mở rộng tìm kiếm, khai quật theo phương châm thận trọng, tỉ mỉ, làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm không để sót hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ

Tiếp tục "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, từ ngày 27/7, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành công tác rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn thành phố.

Ký ban hành kế hoạch triển khai công tác rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc triển khai nhằm vận động thân nhân của liệt sỹ chưa xác định được thông tin hoặc chưa tìm thấy hài cốt tự nguyện cung cấp mẫu ADN để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh thông tin trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh lấy mẫu sinh phẩm ADN các hài cốt liệt sỹ mới khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng trước khi đưa về Nhà tưởng niệm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Qua đó, đẩy nhanh việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu căn cước, tạo nền tảng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ bằng các phương pháp khoa học.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở; bảo đảm dữ liệu được cập nhật theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống."

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phải đúng đối tượng, đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho người tham gia. Đối với các trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, các đơn vị sẽ tổ chức lấy mẫu lưu động hoặc thu nhận tại nơi cư trú.

Việc lấy mẫu được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, với đối tượng là thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp và thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sỹ có hồ sơ do thành phố quản lý.

Việc lấy mẫu ADN được ưu tiên đối với thân nhân bên ngoại theo thứ tự gồm: Mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, bác, cậu, dì bên ngoại và các trường hợp khác theo hướng dẫn chuyên môn, nhằm nâng cao khả năng đối sánh, xác định chính xác danh tính liệt sỹ.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các địa phương rà soát, xác minh, cập nhật thông tin thân nhân liệt sỹ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia cung cấp mẫu ADN, thực hiện thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm theo đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình triển khai.

Sở Nội vụ cũng được giao thống kê, cập nhật danh sách thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp, phối hợp đối sánh dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ, đồng thời thông báo kết quả cho gia đình khi có căn cứ xác minh.

Sở Y tế bảo đảm điều kiện y tế tại các điểm lấy mẫu, bố trí lực lượng hỗ trợ, phương tiện sơ cấp cứu và theo dõi sức khỏe người tham gia lấy mẫu; phối hợp tổ chức các điểm lấy mẫu lưu động.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm người thân, đồng thời thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc./.

Đồng Tháp: Công nghệ số giúp rút ngắn con đường đưa các anh hùng, liệt sỹ trở về Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã đẩy mạnh thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội.