Tháng 9/2026 hoàn thành đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành

Ngày 27/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã cơ bản hoàn thành phần bêtông ximăng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn.

Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thành gói thầu.

Hiện liên danh nhà thầu đã tập kết đầy đủ nguyên vật liệu thi công gói thầu; đồng thời tập trung thi công hệ thống thoát nước, đường công vụ, đúc các kết cấu bê tông phục vụ hoàn thiện đường cất hạ cánh thứ 2.

Dự kiến, từ tháng 8 tới nhà thầu bắt đầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị tại đường cất hạ cánh thứ 2.

Sân bay Long Thành có 2 đường cất hạ cánh. Đến nay đường cất hạ cánh thứ nhất đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và thực hiện các chuyến bay kỹ thuật từ tháng 12/2025.

Đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành dài 4 km, rộng 75 m, được xây dựng song song với đường cất hạ cánh thứ nhất. Cả 2 đường cất hạ cánh đều có thể tiếp nhận các loại máy bay thương mại hiện đại nhất hiện nay.

Theo ACV, sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Đây là sân bay lớn nhất Việt Nam, hướng tới trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực. Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút, các hạng mục như: giao thông kết nối, hệ thống cung cấp nhiên liệu, sân đỗ tàu bay đã cơ bản hoàn thành.

Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách; xây dựng giao thông nội cảng và các công trình hàng không thiết yếu.

Dự kiến từ tháng 9 tới, sân bay Long Thành đang sẽ vận hành thử nghiệm trang thiết bị nhà ga, tháng 12 năm nay đưa vào khai thác thương mại./.

Tháng 9 sẽ hoàn thành đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bêtông ximăng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn.