TP Hồ Chí Minh: Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu, cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (Đồi Không Tên, phường Long Bình).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào, cán bộ và chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau nghi thức tưởng niệm, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đến Nghĩa trang Thành phố (Đồi Lạc Cảnh, phường Linh Trung) dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang qua các thời kỳ.

Trước anh linh các bậc tiền bối, đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động, công tác, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Củ Chi, xã An Nhơn Tây. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Đoàn đại biểu do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (xã An Nhơn Tây).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược hiện ghi danh 45.639 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là công trình tưởng niệm liệt sỹ có quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng trên vùng đất lịch sử Củ Chi - nơi được mệnh danh là "Đất thép thành đồng."

Sau lễ dâng hương tại Đền Bến Dược, đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách thành phố. Các đại biểu thành kính tưởng niệm đồng bào, chiến sỹ đã chiến đấu kiên cường, đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng nhân Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo các lực lượng vũ trang và lãnh đạo các xã, phường đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Dương.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ, đoàn đã dành trọn cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sỹ, chăm lo người có công với cách mạng, người thuộc diện chính sách, các thương binh, bệnh binh, thân thân liệt sỹ... thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; giáo dục thế hệ hôm nay tiếp tục trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

Tri ân các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, ngày 26/7, tại Đền thờ Côn Đảo, đã trang trọng diễn ra Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.