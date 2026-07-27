Chấp thuận khai thác trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận đưa trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc Dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông do Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ TTC Châu Thành (chủ đầu tư) vào vận hành, khai thác.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý, vận hành và khai thác trạm dừng nghỉ Km205+092 đúng mục đích, công năng, quy mô, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, quy định của hợp đồng và chịu mọi rủi ro trong quá trình vận hành, khai thác và bảo trì công trình dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật việc tổ chức quản lý, vận hành và khai thác dự án.

Chủ đầu tư đảm bảo cung cấp liên tục các dịch vụ công miễn phí tại mọi thời điểm (bãi đỗ xe; không gian nghỉ ngơi, nghỉ tạm thời cho lái xe; khu vệ sinh; nơi cung cấp thông tin; nơi tổ chức phát động tuyên truyền về an toàn giao thông; nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông) theo đúng quy định của hợp đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư thường xuyên thực hiện công tác bảo trì công trình, thiết bị và chi trả mọi chi phí bảo trì công trình dự án, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự khu vực trạm dừng nghỉ trong suốt thời gian vận hành, khai thác.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng giao Khu Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về vận hành, khai thác và bảo trì trạm dừng nghỉ của chủ đầu tư theo thẩm quyền và quy định của hợp đồng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện tại có 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư. Đến nay, có 20/21 trạm đã triển khai, trong đó 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác; 9 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác; 3 trạm đang khai thác trạm tạm. 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng; khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu vi phạm./.

Đẩy nhanh đầu tư, xây dựng đồng bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bộ Xây dựng yêu cầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc cần được đầu tư, xây dựng nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với các tuyến đường.