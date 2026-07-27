Đẩy nhanh đầu tư, xây dựng đồng bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư, xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với các tuyến đường.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án đường bộ cao tốc tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư và cả các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc.

Đối với các dự án đã được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc.

Với các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, các địa phương phải rà soát, bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, phương án bố trí hệ thống trạm dừng nghỉ phải được nghiên cứu đồng bộ ngay từ giai đoạn lập dự án, bảo đảm triển khai cùng với tuyến đường. Riêng các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí trạm dừng nghỉ phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến.

Bộ Xây dựng cũng giao sở xây dựng các địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai. Trên cơ sở kết quả rà soát, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo hiện trạng và kế hoạch đầu tư các trạm dừng nghỉ trên từng tuyến cao tốc, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, thống kê hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đồng thời hướng dẫn, phối hợp với sở xây dựng và các cơ quan chuyên môn của địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Đối với các tuyến cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý, theo báo cáo, hiện tại có 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư. Đến nay, có 20/21 trạm đã triển khai, trong đó 2 trạm đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác; 9 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác; 3 trạm đang khai thác trạm tạm. 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng; khẩn trương huy động thêm nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu vi phạm./.

Bộ Xây dựng ra ‘tối hậu thư’ với nhà đầu tư chậm tiến độ Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đối với các nhà đầu tư vi phạm về tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông chậm tiến độ.