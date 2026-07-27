Tây Ninh gỡ vướng mắc tái định cư dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh-Mộc Bài

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh, dù phần lớn khối lượng bồi thường bằng Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện vẫn gặp vướng mắc do chậm phê duyệt phương án tái định cư, một số khu tái định cư chưa hoàn thiện hoặc chưa thống nhất đơn vị quản lý.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh, toàn dự án có 271 trường hợp đủ điều kiện được áp dụng chính sách tái định cư, trong đó 144 trường hợp đăng ký nhận đất ở tái định cư và 127 trường hợp nhận tiền để tự lo chỗ ở.

Tuy nhiên, đến nay các trường hợp đăng ký nhận đất vẫn chưa được bố trí tái định cư do phương án tái định cư tại một số địa phương chưa được phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, việc đầu tư, quản lý các khu tái định cư cũng còn nhiều khó khăn. Khu tái định cư Hưng Thuận (402 nền) đã hoàn thành hạ tầng nhưng còn vướng thủ tục bàn giao, quyết toán; Khu tái định cư Gò Dầu (480 nền) mới hoàn thành khoảng 77,23% khối lượng hạ tầng; Khu tái định cư kênh Đìa Xù (244 nền) đã hoàn thiện hạ tầng nhưng chưa được giao đơn vị quản lý, đồng thời phương án bố trí tái định cư vẫn chưa được phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh thông tin, hiện có sự chưa thống nhất đơn vị tiếp nhận, quản lý hai khu tái định cư Hưng Thuận và Gò Dầu sau khi các Ban Quản lý dự án khu vực giải thể. Để bảo đảm tính liên tục trong triển khai dự án, Trung tâm kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao hai khu tái định cư này cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục quản lý, hoàn thiện và tổ chức bố trí tái định cư theo quy định.

Song song với việc tháo gỡ khó khăn về tái định cư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã đạt kết quả tích cực. Toàn dự án có 2.274 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường hơn 3.154,9 tỷ đồng.

Một vị trí mặt bằng tại khu vực Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, đoạn qua xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chi trả cho 2.243 trường hợp, đạt 98,64%; tổng số tiền đã chi hơn 3.030,6 tỷ đồng, đạt 96,06%; diện tích đã chi trả đạt 249,79/252,1ha, tương đương 99,08%.

Hiện còn 31 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền khoảng 124 tỷ đồng và diện tích hơn 2,32ha. Trong số này có 12 trường hợp không đồng ý với đơn giá bồi thường về đất, nhà ở và vật kiến trúc nhưng chưa có đơn khiếu nại; 11 trường hợp đã có đơn khiếu nại đang được Ủy ban Nhân dân cấp xã thụ lý giải quyết; 8 trường hợp còn vướng tranh chấp, thủ tục thi hành án, thừa kế hoặc ủy quyền.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Đối với trường hợp đã được tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường và không bàn giao mặt bằng sẽ thực hiện trình tự cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân; sớm phê duyệt phương án tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2024; đồng thời sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; sớm xem xét, cho chủ trương đối với kiến nghị điều chỉnh đơn vị tiếp tục quản lý, triển khai hai khu tái định cư Hưng Thuận và Gò Dầu nhằm bảo đảm tiến độ bố trí tái định cư cho người dân.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng.

Tuyến dài khoảng 51km, trong đó đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,33km, đi qua các phường An Tịnh, Gia Lộc, Gò Dầu và các xã Phước Thạnh, Bến Cầu.

Đến nay, địa phương đã bàn giao khoảng 25,77/26,33km mặt bằng đạt gần 98% chiều dài tuyến; phần còn lại đang được các đơn vị tập trung xử lý để hoàn thành trong quý 3/2026, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục xây lắp của dự án.

Cùng đó, các thủ tục di dời hệ thống điện, cấp thoát nước và hạ tầng viễn thông cũng đang được triển khai trong quý 3/2026 để bảo đảm tiến độ chung của công trình./.

Khởi công cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài giai đoạn 1 vào tháng Tư Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài có chiều dài 51km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 24,7km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km.