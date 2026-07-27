Cà Mau đẩy nhanh nâng cấp sửa chữa tuyến đường Đầm Dơi-Tân Tiến

Tại Cà Mau, tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến đã xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Người dân mong chính quyền địa phương, ngành chức năng tỉnh Cà Mau sớm có giải pháp đẩy nhanh thi công sửa chữa tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường có chiều dài khoảng 13km, chiều ngang khoảng trên 5m đã xuống cấp trầm trọng, toàn tuyến xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, hai bên lề đường nhiều nơi xuất hiện sạt lở lớp thảm nhựa gây khó khăn cho việc di chuyển.

Theo người dân địa phương, đây là tuyến đường độc đạo của hàng chục nghìn hộ dân trong khu vực để vận chuyển tôm cua bán cho các thương lái, con em đi học... đường xuống cấp việc đi lại, sinh hoạt và mua bán gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn (xã Tân Tiến) thông tin khu vực này chủ yếu là người dân nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm cua), hàng hóa của người dân phải chờ thương lái từ nơi khác xuống thu mua.

Đường “bể nát” khó đi, thương lái di chuyển khó khăn, mất nhiều thời gian, chi phí nhiên liệu nên giá thành thu mua tôm cua của nông dân cũng bị giảm hơn so với những nơi khác.

“Hơn một năm qua người dân nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có ngành chức năng sửa chữa. Người dân mong chờ có một con đường bằng phẳng dễ đi để con em đi học dễ dàng, mua bán hàng hóa được thuận lợi,” ông Nguyễn Hoàng Tuấn bày tỏ.

Xe ôtô di chuyển chậm chạp trên tuyến đường nhiều ổ voi, ổ gà. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Còn đối với ông Lâm Văn Tiến (xã Tân Tiến) cho hay mùa nắng mình di chuyển còn khó khăn còn đến những tháng cao điểm mưa nhiều thì những ổ gà, ổ voi sẽ ứ nước, đường thêm lầy lội việc di chuyển hàng hóa, con em đi học khó khăn tăng lên gấp đôi.

“Vào mùa mưa một số học sinh nơi đây đi học phải đem theo quần áo để dự phòng khi té ngã vẫn có quần áo để lên lớp. Người dân nơi đây cũng mong chờ ngành chức năng có giải pháp căn cơ để nâng cấp sửa chữa tuyến đường để người dân đi lại dễ dàng,” ông Tiến nói.

Chia sẻ với phóng viên anh Trần Thành Đạt (tài xế xã Tân Tiến) cho hay đây là tuyến đường độc đạo nên số lượng phương tiện lưu thông nhiều cộng với những xe tải di chuyển thu mua hàng hóa nông thủy sản của nông dân nên tuyến đường xuống cấp nhanh chóng.

Nhiều đoạn cũng được ngành chức năng sửa chữa nhưng chủ yếu là chắp vá nên một thời gian ngắn thì vẫn hư hỏng như cũ.

Cũng theo anh Đạt, chỉ có hơn 13km nhưng mất gần 1 giờ mới di chuyển qua được toàn tuyến. Tuyến đường này còn thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc nếu không nâng cấp sửa chữa thì nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông rất lớn.

Còn đối với ông Trần Văn Bông tài xế xe khách tỉnh Cà Mau cho biết bên cạnh việc xuống cấp trầm trọng của tuyến đường thì các cầu trên tuyến nhỏ hẹp như cầu Đầu Trâu, cầu Tân Đức 1, cầu Tân Đức 2..., hai xe ôtô không thể di chuyển ngược chiều nhau khi lưu thông trên cầu, điều này rất bất tiện và tốn nhiều thời gian.

Ông Bông cũng kiến nghị với ngành chức năng, ngoài nâng cấp phần đường thì ngành chức năng nên nâng cấp luôn phần cầu để đảm bảo phương tiện di chuyển được thông thoáng.

Tuyến đường nhỏ hẹp khiến 2 xe ô tô khó khăn khi di chuyển ngược chiều nhau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, tuyến đường này đã xuống cấp hơn một năm qua. Đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có quyết định số 276 ngày 26/1/2026 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ôtô đến trung tâm xã Tân Tiến, thời gian thực hiện đến hết năm 2027, tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, giao Ủy ban Nhân dân xã Đầm Dơi làm chủ đầu tư. Trong đó, chiều dài dự kiến phần đường nâng cấp, mở rộng 13km thiết kế đường cấp 6 đồng bằng, chiều rộng 5,5m, lề 1m.

Đồng thời, nâng cấp cải tạo và mở rộng mặt cầu các cầu Lung Lắm, Hang Mai, Hiệp Lợi, Tân Đức 1, Tân Đức 2, Đầu Trâu, Thủy Lợi, Láng Cháo, Chùm Lựu, với tải trọng thiết kế 8 tấn.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến Tạ Hoàng Cương cho biết đây là tuyến đường huyết mạch giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa thủy hải sản của người dân trên địa bàn xã.

Người dân ở xã Tân Tiến cũng nhiều lần kiến nghị đến với Đảng ủy-Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến thực hiện nâng cấp sửa chữa, chính quyền địa phương đã ghi nhận và đề xuất với chủ đầu tư sớm triển khai dự án.

Cũng theo ông Cương, dự kiến đến tháng 8/2026 sẽ triển khai thực hiện nâng cấp sửa chữa.

Hiện nay Đảng ủy-Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến đã cơ bản hoàn tất các công đoạn giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công (Ủy ban Nhân dân xã Đầm Dơi) tiến hành triển khai thi công dự án.

Theo người dân địa phương, trước thực trạng xuống cấp tuyến đường từ xã Đầm Dơi về trung tâm xã Tân Tiến, ngành chức năng địa phương cần đẩy nhanh triển khai thi công nâng cấp để đáp ứng niềm mong mỏi của người dân có được con đường bằng phẳng là rất cần thiết.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội./.

Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc chưa quyết liệt, chậm trễ tiến độ thi công Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau.

​