Lễ giỗ liệt sỹ tại Đồng Tháp - điểm tựa ký ức, lan tỏa lòng tri ân

Không chỉ tổ chức lễ viếng, dâng hương, nhiều năm qua Đồng Tháp còn duy trì lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Nghi lễ mang đậm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã trở thành hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Trà), lãnh đạo tỉnh, các địa phương, đơn vị cùng đông đảo thân nhân, cựu chiến binh và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ.

Sau lễ viếng, lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ được tổ chức trang trọng với các lễ phẩm, hoa tươi thể hiện lòng thành kính và tri ân.

Thân nhân thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Cựu chiến binh Trương Văn Sung (xã Mỹ Thọ), thân nhân hai liệt sỹ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Mỗi năm, vào dịp Tết và 27/7, tôi đều đến viếng nghĩa trang liệt sỹ và rất xúc động khi thấy lễ giỗ năm nào cũng được tổ chức trang trọng. Tôi đến đây không chỉ để viếng hai người anh đã hy sinh mà còn để tưởng nhớ tất cả anh hùng liệt sỹ, đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do, vì hòa bình hôm nay.”

Hai người anh của ông đã được quy tập về nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định chính xác phần mộ do thiếu thông tin. Vì vậy, việc Đồng Tháp đang triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" mang đến nhiều hy vọng cho gia đình.

Ông Sung chia sẻ: "Chúng tôi chỉ biết hai anh nằm trong khu mộ này nhưng chưa biết chính xác ngôi mộ nào. Gia đình hy vọng việc lấy mẫu ADN sẽ giúp xác định danh tính để người thân có nơi hương khói đúng phần mộ."

Cựu chiến binh Trương Văn Sung (thân nhân liệt sỹ, xã Mỹ Thọ) thắp hương tri ân các liệt sỹ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Theo bà Thái Thị Diễm Trang (xã Mỹ Quý), lễ giỗ liệt sỹ hằng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những thành quả của hòa bình.

“Các anh hùng liệt sỹ đã không ngại gian khổ, khó khăn, sẵn sàng hy sinh cho đất nước được bình yên và sự hy sinh đó luôn cần được các thế hệ ghi nhớ. Lòng tri ân cần phải được tiếp nối, không chỉ riêng bản thân tôi, Ngày Thương binh-liệt sỹ còn là dịp để tôi giáo dục con cháu lúc nào cũng phải khắc ghi công ơn các thế hệ đi trước, nhớ về sự hy sinh của cha ông khi được sống trong hòa bình như ngày hôm nay,” bà Trang bày tỏ.

Còn tại Nghĩa trang liệt sỹ Cao Lãnh (xã Mỹ Thọ), lễ giỗ cũng được tổ chức trang trọng. Năm nay, hoạt động càng thêm ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức cùng thời điểm lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa trang, nhằm sớm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ông Đoàn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, cho biết lễ giỗ liệt sỹ được địa phương duy trì hằng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ; đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cán bộ, công chức xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) chuẩn bị mâm cơm giỗ liệt sỹ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, xã Mỹ Thọ tổ chức nhiều hoạt động tri ân như thăm, tặng quà gia đình chính sách, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thắp nến tri ân tại nghĩa trang và các nhà bia liệt sỹ; phối hợp, hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Cao Lãnh phục vụ công tác xác định danh tính.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm, tặng quà gia đình chính sách, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, tổ chức "Bữa cơm tri ân" và đẩy mạnh triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Những hoạt động này góp phần chăm lo đời sống người có công; đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Tiếp nối mạch nguồn tri ân Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

​