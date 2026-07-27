Thông tấn xã Việt Nam tri ân các gia đình chính sách trên cả nước

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách và viếng mộ liệt sỹ nhằm thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dịp này, Thông tấn xã Việt Nam đã thành lập 74 đoàn công tác, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại các địa phương trên cả nước; đồng thời dâng hương, viếng các nghĩa trang liệt sỹ và trao quà cho một số thương binh, con liệt sỹ đang công tác trong ngành.

Các hoạt động được triển khai thiết thực, chu đáo, góp phần động viên các gia đình chính sách, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách ở cả 3 miền

Tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà 13 thân nhân gia đình liệt sỹ (trong đó có viếng 2 mộ tại nghĩa trang liệt sỹ).

Trong dịp này, Thông tấn xã Việt Nam cũng tặng 4 phần quà cho các đối tượng là thương binh và con liệt sỹ đang công tác trong ngành.

Các Đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà 18 gia đình liệt sỹ, trong đó có 3 gia đình ở Bắc Ninh, 3 gia đình ở Ninh Bình, 2 gia đình ở Hải Phòng, 3 gia đình ở Hưng Yên, 1 gia đình ở Thái Nguyên và 2 gia đình ở Thanh Hóa.

Tại Đà Nẵng, Cơ quan Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã thăm hỏi, tặng quà 8 thân nhân gia đình liệt sỹ (trong đó có viếng 1 mộ tại nghĩa trang liệt sỹ).

Trao tặng quà hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại các tỉnh khác thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 9 gia đình liệt sỹ, trong đó có 5 gia đình ở Gia Lai, 2 gia đình ở Quảng Trị, 1 gia đình ở Quảng Ngãi và 1 gia đình ở Đắk Lắk.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã thăm hỏi, tặng quà 15 thân nhân gia đình liệt sỹ (trong đó có viếng 8 mộ tại nghĩa trang liệt sỹ).

Thông tấn xã Việt Nam cũng tổ chức các đoàn đến các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long để thăm hỏi, tặng quà 11 gia đình liệt sỹ.

Tại các buổi thăm hỏi, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình, thân nhân liệt sỹ rất cảm động và cảm ơn cơ quan Thông tấn xã Việt Nam đã quan tâm, động viên đến các gia đình.

Qua các hoạt động này, các thế hệ cán bộ, phóng viên trẻ của Thông tấn xã Việt Nam thêm hiểu biết, tự hào về truyền thống anh hùng của lớp thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng hành trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Thông tấn xã Việt Nam đã anh dũng chiến đấu.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thông tấn xã Việt Nam có hơn 260 cán bộ, phóng viên đã hy sinh, để lại những trang sử vẻ vang, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của cơ quan thông tấn quốc gia.

Bên cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam còn có 30 đồng chí bị thương tật các hạng 1 đến hạng 4, nhiều đồng chí bị thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc da cam... /.

Tuổi trẻ TTXVN: Vượt ngàn dốc đá, tri ân hồn thiêng Hang Đá Sập Vượt qua ngàn dốc đá cheo leo giữa đại ngàn, những bước chân của tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam đã mang theo ngọn lửa tri ân sâu sắc, sưởi ấm chiến trường xưa và an ủi những hồn thiêng.