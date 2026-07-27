Nghị quyết 57-NQ/TW: Nâng hiệu quả thu phí cao tốc bằng công nghệ

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc ứng dụng đồng bộ hệ thống giao thông với các công nghệ tiên tiến khi thu phí trên các tuyến cao tốc đã ghi nhận kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực quản lý và khai thác hạ tầng an toàn giao thông.

Đây cũng là giải pháp triển khai theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ghi nhận tại hai dự án thành phần Bãi Vọt-Hàm Nghi và Hàm Nghi-Vũng Áng, hệ thống giám sát giao thông thông minh (ITS) áp dụng mô hình thu phí hiện đại với đầu vào đa làn tự do (không barie) và đầu ra đơn làn (có barie), góp phần tự động hóa quy trình thu phí, giảm đáng kể nhân lực vận hành tại các trạm.

Theo ông Nguyễn Sỹ Kỳ, Quản lý Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát giao thông thông minh thuộc Công ty cổ phần Kỹ thuật số HITD, điểm nổi bật của hệ thống là việc tích hợp các công nghệ số, Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ Nhân tạo (AI) và hạ tầng truyền dẫn tốc độ cao. Nhờ đó, hệ thống không chỉ thực hiện chức năng giám sát thông thường mà còn có khả năng phân tích dữ liệu và cảnh báo liên tục 24/7.

"Hệ thống có thể theo dõi tình trạng giao thông, điều kiện thời tiết, phát hiện nhanh các sự cố như ùn tắc, tai nạn hoặc các hành vi vi phạm giao thông để hỗ trợ lực lượng quản lý xử lý kịp thời, góp phần tối ưu hành trình và nâng cao mức độ an toàn cho người tham gia giao thông," ông Kỳ chia sẻ.

Công ty cổ phần Kỹ thuật số HITD đang triển khai đồng bộ các hạng mục Hệ thống giám sát giao thông thông minh trên hai dự án thành phần Bãi Vọt-Hàm Nghi và Hàm Nghi-Vũng Áng, bao gồm hệ thống camera giám sát, biển báo điện tử VMS, thiết bị đo đếm giao thông cùng các thiết bị điều hành khác. Dữ liệu từ các thiết bị được truyền về trung tâm điều hành, lưu trữ tập trung để phục vụ công tác giám sát, thống kê và điều hành giao thông.

Theo ghi nhận của Cục Đường bộ Việt Nam, toàn bộ hệ thống giám sát giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng (ETC), Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Back-End) cùng các thiết bị giám sát đã được kết nối đồng bộ.

Các giao dịch thu phí được xử lý ổn định, dữ liệu được truyền về Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Back-End) do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu về quản lý, khai thác và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết quả thống kê mới nhất, sau một tuần vận hành thu phí từ 22 giờ ngày 15/7, tổng lưu lượng phương tiện qua 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đạt hơn 382 nghìn lượt xe, với tổng doanh thu thu phí đạt gần 30 tỷ đồng.

Trong số đó, tuyến Bãi Vọt-Hàm Nghi ghi nhận lưu lượng lớn nhất với 93.613 lượt phương tiện, doanh thu đạt hơn 4,56 tỷ đồng.

Đứng thứ hai về lưu lượng là tuyến Hàm Nghi-Vũng Áng, với 81.491 lượt xe, đồng thời là tuyến có doanh thu cao nhất trong 5 dự án, đạt hơn 7,43 tỷ đồng.

Một đoạn cao tốc thuộc dự án thành phần Vũng Áng-Bùng đã hoàn thiện. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tuyến Vũng Áng-Bùng có 74.035 lượt phương tiện, doanh thu đạt hơn 6,57 tỷ đồng. Trong khi đó, tuyến Bùng-Vạn Ninh ghi nhận 72.479 lượt xe, doanh thu hơn 4,77 tỷ đồng.

Tuyến Vạn Ninh-Cam Lộ có lưu lượng 60.497 lượt phương tiện, song doanh thu đạt hơn 6,58 tỷ đồng, đứng thứ hai trong số các tuyến được đưa vào thu phí.

Việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hạ tầng giao thông như đối với thu phí không dừng hiện nay không chỉ giúp tối ưu công suất của hạ tầng hiện hữu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống đường cao tốc, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục triển khai thu phí đối với các dự án thành phần tiếp theo theo lộ trình của Bộ Xây dựng, nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình và từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác bền vững hệ thống đường cao tốc quốc gia./.

Gần 30 tỷ đồng tiền thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam sau một tuần vận hành Năm dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 triển khai thu phí tự động không dừng đã bảo đảm lưu thông thông suốt, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

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