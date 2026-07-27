Gia Lai: Khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn

Nằm trong chuỗi sự kiện Năm lượng tử Gia Lai-2026, sáng 27/7, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Ban tổ chức đã khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn.

Ông Nguyễn Tiến Nhật, Phó Giám đốc trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai, cho biết triển lãm diễn ra trong 2 ngày (27-28/7), dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Triển lãm có 16 gian hàng, được bố trí ở 2 khu vực, trong đó 9 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về lượng tử, bán dẫn và siêu bán dẫn như hệ thống đếm proton, trạm lưu trữ thông minh cùng nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Bảy gian hàng còn lại trưng bày các sản phẩm về dịch vụ viễn thông, sản phẩm phụ gia cho công nghiệp, ngân hàng, như các sản phẩm Graphenen (phụ gia tăng cường độ đông cứng và độ nén của bê tông, các đồ chơi điều khiển từ xa...

Triển lãm có sự tham gia của 8 đơn vị như Doanh nghiệp IC, Trường cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Gia Lai và một số doanh nghiệp nước ngoài.

Thông qua hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, khách tham quan có cơ hội tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới, được các chuyên gia, doanh nghiệp tư vấn, giải đáp về ứng dụng của công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn trong sản xuất và đời sống.

Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khuyến khích ứng dụng khoa học-công nghệ vào phát triển kinh tế-xã hội./.

Công nghệ lượng tử mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học, đổi mới sáng tạo Cuộc thi Hackathon quốc tế không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học-công nghệ trọng điểm của tỉnh mà còn mang ý nghĩa nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo.