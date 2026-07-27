Du lịch thể thao: Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực

Ngoài các giải chạy truyền thống, Việt Nam đang từng bước đưa thể thao thành sản phẩm du lịch đặc trưng của nhiều địa phương, khẳng định vị thế là một điểm đến thể thao hấp dẫn trong khu vực.

Trong xu hướng của thị trường du lịch những năm gần đây, xê dịch không còn chỉ gắn với nghỉ dưỡng hay tham quan danh lam thắng cảnh đơn thuần. Thay vào đó, du khách lựa chọn những chuyến đi gắn với các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm mang tính cá nhân hóa nhiều hơn.

Từ marathon, triathlon (ba môn phối hợp bơi lội-đạp xe-chạy bộ), đua xe đạp đến golf hay các môn thể thao ngoài trời, các sự kiện thể thao đang trở thành động lực thúc đẩy du khách lên kế hoạch cho hành trình. Kịp thời nắm bắt thị hiếu này, thời gian qua, lãnh đạo ngành cũng yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương tăng cường xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn cho các điểm đến, trong đó du lịch thể thao được đánh giá là sản phẩm đặc thù giàu tiềm năng.

Điểm đến marathon mới của Đông Nam Á

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến thể thao hấp dẫn của khu vực với hệ thống giải đấu diễn ra quanh năm, từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Huế, Sa Pa, Đà Lạt hay Phú Quốc, Côn Đảo.

Theo Grand View Research (công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chuyên cung cấp các báo cáo phân tích ngành, dự báo quy mô thị trường và xu hướng kinh doanh, có trụ sở tại Mỹ), trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những hành trình giàu trải nghiệm và mang tính cá nhân hóa, du lịch thể thao thế giới đang ngày càng tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 16,8% trong giai đoạn 2026-2033, và đạt quy mô thị trường 2.776 tỷ USD vào năm 2033.

Đặc biệt mỗi năm, Việt Nam tổ chức hàng chục giải chạy với quy mô khác nhau, trải dài từ miền núi, cao nguyên đến biển đảo và các đô thị hiện đại hay đô thị di sản. Sự đa dạng về địa hình, khí hậu và cảnh quan giúp mỗi giải đấu mang một màu sắc riêng, đồng thời tạo cơ hội khám phá văn hóa và thiên nhiên của từng địa phương cho các vận động viên.

Theo dữ liệu từ Traveloka, giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 9-11/1/2026 đã tạo ra sức hút vượt ngoài phạm vi một giải đấu thể thao, minh chứng qua nhu cầu tìm kiếm du lịch tăng tại tất cả các thị trường mà nền tảng theo dõi, nổi bật là Hàn Quốc (tăng 206%), Nhật Bản (tăng 109%) và Singapore (tăng 107%). Số liệu cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đang dần được nhìn nhận như một điểm đến "runcation" – nơi du khách kết hợp giữa tham gia giải chạy và tận hưởng kỳ nghỉ.

Mỗi giải đấu là một trải nghiệm cung đường đẹp ấn tượng. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ marathon, Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện để phát triển các giải triathlon, ultra marathon (siêu marathon) hay các sự kiện thể thao ngoài trời là tiềm năng có thể xây dựng thành những thương hiệu quốc tế. Địa hình đa dạng, khoảng cách di chuyển ngắn, hệ thống đường bay ngày càng thuận tiện cùng nhiều bãi biển, núi rừng và các đô thị giàu bản sắc là những lợi thế mà không nhiều quốc gia trong khu vực có được.

Điểm đặc biệt của du lịch thể thao là sự kiện chỉ là điểm khởi đầu của chuyến đi. Ngày nay, nhiều vận động viên và người hâm mộ lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, đặt vé máy bay, khách sạn và dành thêm thời gian để khám phá điểm đến trước hoặc sau ngày thi đấu. Một giải marathon kéo dài vài giờ có thể tạo ra kỳ nghỉ từ 3-5 ngày, với đa dạng hoạt động “đính kèm” như thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan danh thắng, mua sắm hay trải nghiệm văn hóa bản địa.

Xu hướng này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú mà còn gia tăng mức chi tiêu của du khách, mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch tại điểm đến.

Sản phẩm du lịch mới giàu tiềm năng

Bên cạnh các giải chạy truyền thống, Việt Nam đang từng bước đưa thể thao trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của nhiều địa phương. Như Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng, diễn ra từ 1/8-22/9, thu hút 17.000 lượt vận động viên và du khách sẽ tạo sức bật cho du lịch.

Festival thể thao được kỳ vọng kết hợp các hoạt động thể thao cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng, văn hóa và thiên nhiên nhằm thu hút du khách lưu trú lâu hơn và gia tăng chi tiêu.

Các vận động viên cùng thi đấu nội dung tốc độ tại Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa vừa diễn ra hồi tháng 1/2026. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ở quy mô khu vực, ASEAN Cup 2026 (24/7-26/8) cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho du lịch thể thao. Với thể thức sân nhà – sân khách, nếu đội tuyển Việt Nam tiến sâu vào giải, nhu cầu di chuyển của cổ động viên cả inbound và outbound sẽ càng gia tăng, mở ra cơ hội thúc đẩy các chuyến đi cổ vũ, kết hợp du lịch và khám phá điểm đến.

Với lợi thế về cảnh quan, hệ thống giải đấu ngày càng phong phú và khả năng kết hợp giữa thể thao, văn hóa và nghỉ dưỡng, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến thể thao hấp dẫn của khu vực và thế giới, đưa mỗi giải đấu thành một hành trình xê dịch trọn vẹn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Nắm bắt thời cơ và tiềm năng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã bổ nhiệm ông Gregory John Norman (Greg Norman), người được mệnh danh “cá mập trắng” làng golf thế giới làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, Greg Norman sẽ triển khai chiến dịch quảng bá du lịch cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại sứ Du lịch cam kết đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia để kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Greg Norman đã lên kế hoạch quảng bá du lịch golf Việt Nam nói riêng và hình ảnh điểm đến Việt Nam nói chung cùng với bộ môn thể thao Golf. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, ông Greg Norman xác định tập trung vào nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt và giá trị đích thực. Trong chiến lược đó, bộ môn thể thao golf trở thành “ngôn ngữ chung,” còn Greg Norman với uy tín toàn cầu và hình ảnh “Cá mập trắng” chính là người kể chuyện một cách thuyết phục và giàu cảm hứng.

Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh được đăng tải, từ việc tham gia các sự kiện golf quốc tế, kết nối cộng đồng golfer, đến nội dung truyền thông trên nền tảng số, Greg Norman đã và đang giúp Việt Nam xuất hiện nhất quán và chuyên nghiệp trên bản đồ du lịch toàn cầu. Các bài viết của ông thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng.

Đây cũng là một trong những mục tiêu chuyển đổi số du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, các nội dung do Đại sứ Du lịch Greg Norman sản xuất đã lan tỏa trên nhiều kênh truyền thông quốc tế và cộng đồng yêu golf, giúp mở rộng độ phủ sóng và gia tăng sức ảnh hưởng cho “điểm đến thể thao” Việt Nam. Tỷ lệ tương tác tích cực duy trì ở mức cao là tín hiệu cho thấy chiến dịch đang chạm đúng tệp khách mục tiêu - du khách cao cấp và cộng đồng golfer toàn cầu của ngành du lịch Việt./.

Mỗi giải chạy là một hành trình góp phần quảng bá điểm đến Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

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