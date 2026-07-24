TP Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng môi trường du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lực lượng Trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến, điểm du lịch trọng điểm.

Lực lượng này sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn du lịch, hỗ trợ du khách, góp phần nâng cao chất lượng môi trường du lịch và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Đây là một trong những nội dung của văn bản số 6543/UBND-VX về việc đồng ý chủ trương triển khai lực lượng Trật tự viên du lịch nhằm bảo vệ trật tự an toàn du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu: Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm, Côn Đảo và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định cụ thể các vị trí, tuyến điểm du lịch trọng điểm cần bố trí lực lượng Trật tự viên du lịch.

Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tuần tra, hỗ trợ du khách, phát hiện và xử lý hoặc chuyển giao xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn du lịch theo đúng quy định.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu: Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm, Côn Đảo phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai lực lượng Trật tự viên du lịch trên địa bàn; kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 6,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 58% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, khách nội địa ước đạt hơn 27,3 triệu, đạt 54,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (kế hoạch là 50 triệu lượt), tổng thu du lịch ước đạt 213.980 tỷ đồng (chiếm 64,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (330.000 tỷ đồng).

Kết quả này là nhờ việc chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan.

Ngành du lịch phát triển mạnh các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch MICE, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Du lịch kinh tế đêm tiếp tục phát triển mạnh, đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch thành phố, trong đó có các sản phẩm như “Sài Gòn - Sắc màu đêm”, “Trăng chiến khu”, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tour đường thủy đêm, phố đi bộ và không gian văn hóa đêm đã tạo dấu ấn rõ nét đối với du khách.

Du lịch đường thủy được xác định là sản phẩm chiến lược trong không gian phát triển mới của Thành phố gắn với hạ tầng, xây dựng định hướng phát triển hệ thống cảng bến; mở rộng thị trường khách tàu biển và kết nối du lịch biển-đô thị-nghỉ dưỡng.

Du lịch ẩm thực tiếp tục khẳng định thương hiệu với việc công bố 21 chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực, góp phần quảng bá văn hóa và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch trực thăng “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” chính thức được đưa vào khai thác thương mại, đánh dấu bước phát triển mới trong phân khúc du lịch cao cấp của thành phố./.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến là "điểm chạm" của du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình thành trung tâm du lịch số, trải nghiệm đa dạng và bền vững, hướng tới mục tiêu đón 11 triệu khách quốc tế năm 2026.