Bí ẩn về những hiện vật “Star Wars” chưa từng được công bố

Bảo tàng Nghệ thuật Tự sự Lucas, do nhà sáng tạo loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) George Lucas và vợ ông sáng lập, dự kiến mở cửa vào cuối năm nay và trưng bày nhiều hiện vật chưa từng được giới thiệu trước công chúng.

Bảo tàng dự kiến mở cửa từ ngày 22/9, trưng bày hơn 1.300 hiện vật tại 33 phòng triển lãm, với tổng diện tích hơn 9.200 m2 trong một tòa nhà có thiết kế theo phong cách tương lai.

Bảo tàng do nhà làm phim George Lucas và vợ ông-nữ doanh nhân Mellody Hobson-khởi xướng, sẽ lưu giữ một phần bộ sưu tập gồm các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật và đồ sưu tầm mà Lucas đã thu thập trong nhiều thập kỷ.

Bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm minh họa của Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith và N.C. Wyeth; các tác phẩm của Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White và Robert Colescott; cùng các tác phẩm của nhiều họa sỹ truyện tranh như Winsor McCay, Jack Kirby và Frank Frazetta.

Nhà giám tuyển Ryan Linkof cho biết đây là loại hình nghệ thuật thường không có không gian trưng bày riêng trong các bảo tàng truyền thống. “Không có nhiều bảo tàng nghệ thuật sưu tầm hoặc trưng bày loại hình nghệ thuật này. Đây sẽ là một loạt triển lãm được tổ chức xoay quanh những tư liệu thực sự quý hiếm.”

Đối với nhiều người hâm mộ, điểm nhấn đáng chú ý nhất của bảo tàng là các tư liệu sản xuất của Lucasfilm, bao gồm những hiện vật gắn liền với quá trình hình thành loạt phim “Star Wars.”

George Lucas đứng giữa các đạo cụ phim “Star Wars”. (Nguồn: Báo Thể thao&Văn hóa)

Nhà giám tuyển cho biết dự án được George Lucas theo đuổi trong nhiều thập kỷ đã gặp nhiều khó khăn, trong đó có những trở ngại liên quan đến đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông đánh giá đây là sự kết tinh trong sự nghiệp của nhà làm phim danh tiếng này.

Dẫn lại nhận xét của bà Mellody Hobson, ông Linkof cho rằng George Lucas đã có hai dấu mốc lớn trong sự nghiệp: dấu mốc đầu tiên là "Star Wars" và dấu mốc thứ hai là bảo tàng này-một công trình được kỳ vọng sẽ trở thành món quà văn hóa lâu dài dành cho công chúng.

Bảo tàng Lucas được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến kết nối nghệ thuật, điện ảnh và văn hóa đại chúng, giới thiệu tới công chúng những loại hình sáng tạo vốn ít được các bảo tàng truyền thống chú ý./.

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