Lộ diện dàn thí sinh nổi bật trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Sau nhiều phần thi phụ như The Grand Arrival, Grand Fashion Award, The Grand Chat, The English Grand Chat, Grand Talent Award và Best in Swimsuit, dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 duy trì được “độ hot” dần lộ diện khi giữ được vị trí top ở các nhóm dẫn đầu.

Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương là năm người đẹp được ban giám khảo đánh giá cao nhất về phần trình diễn áo tắm, trong đó Trịnh Yến Nhi là thí sinh góp mặt ở bốn nhóm thành tích: Grand Arrival, Grand Fashion Award, Grand Talent Award và Best in Swimsuit.

Ngô Bảo Ngọc được gọi tên tại Grand Fashion Award, Grand Talent Award và Best in Swimsuit. Võ Đoàn Bảo Hà có thành tích ở Grand Arrival, Grand Talent Award và Best in Swimsuit.

Trần Thị Thoa Thương đồng thời lọt Top 10 Grand Talent Award, còn Lê Thị Tường Vy tạo dấu ấn đầu tiên bằng vị trí trong nhóm năm thí sinh trình diễn áo tắm nổi bật nhất.

Qua các phần thi phụ, Trịnh Yến Nhi và Phan Lê Kim Ngọc đang là hai thí sinh xuất hiện nhiều nhất, cùng được gọi tên ở bốn hạng mục. Nhóm có ba thành tích gồm Phan Cẩm Nhi, Đỗ Trần Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Emoura Phạm, Ngô Bảo Ngọc và Võ Đoàn Bảo Hà.

Dàn thí sinh nổi bật, được đánh giá cao qua các phần thi phụ trước thềm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý trong các phần thi phụ là English Grand Chat thử thách tư duy, kiến thức cũng như bản lĩnh của các thí sinh thông qua những cuộc đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trương Khánh Kiều Anh giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả giúp cô trở thành thí sinh đầu tiên được xác định là winner trong các hạng mục đã công bố.

Thông tin từ ban tổ chức, thí sinh thắng ở các giải phụ sẽ giành quyền vào thẳng Top 20 chung cuộc. Đây cũng là lợi thế đầu tiên dành cho các người đẹp trước khi bước vào bán kết và chung kết.

Hiện Top 30 của cuộc thi đang bước vào giai đoạn nước rút trước thềm bán kết (28/7) và chung kết (31/7)./.

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