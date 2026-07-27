Câu chuyện điện ảnh: Bom tấn "The Odyssey" giữ vững ngôi vương phòng vé

Theo số liệu do giới chuyên gia phân tích phòng vé công bố ngày 26/7, bộ phim bom tấn "The Odyssey" của đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục thống lĩnh phòng vé Bắc Mỹ trong tuần công chiếu thứ hai khi thu về thêm 87 triệu USD.



Bộ phim do hãng Universal phát hành cho thấy sức hút bền bỉ hiếm thấy khi doanh thu cuối tuần thứ hai chỉ giảm khoảng 30% so với mốc mở màn ấn tượng hơn 124 triệu USD. Đáng chú ý, tại thị trường quốc tế, bộ phim thu về thêm 353 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 640 triệu USD sau hai tuần ra rạp.



Theo chuyên gia phân tích phòng vé David A. Gross, "The Odyssey" đang sở hữu độ bền doanh thu xuất sắc trong bối cảnh mỗi năm chỉ ghi nhận một hoặc hai bộ phim mở màn bùng nổ và tiếp tục duy trì sức nóng nhiều tuần sau đó.



Được chuyển thể từ thiên sử thi bất hủ của Homer, "The Odyssey" đưa khán giả đồng hành cùng người anh hùng Odysseus trên hành trình trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy, nơi mỗi chặng đường đều là một thử thách khắc nghiệt hơn chặng trước.

Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử sử dụng máy quay phim IMAX trong suốt quá trình ghi hình, qua đó đạo diễn Christopher Nolan muốn tôn vinh nghệ thuật điện ảnh truyền thống khi tái hiện một trong những câu chuyện cổ xưa nhất của nhân loại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Trong phim, Matt Damon và Anne Hathaway đảm nhận hai vai chính Odysseus và Penelope, trong khi Tom Holland vào vai Telemachus - con trai cặp đôi chính.



Xếp ở vị trí thứ hai là Moana, phiên bản người đóng mới nhất của hãng Disney, được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình ăn khách cùng tên. Trong tuần thứ ba công chiếu, tác phẩm thu thêm 10,5 triệu USD, nâng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên 102 triệu USD, cùng 125 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tạp chí Variety nhận định với kinh phí sản xuất lên tới 250 triệu USD, Moana sẽ phải đối mặt với không ít thách thức để có thể hòa vốn trong quá trình phát hành tại rạp.



Vị trí thứ ba thuộc về phần thứ năm của loạt phim hoạt hình Toy Story cũng của hãng Disney. Theo Variety, bộ phim thu thêm 10 triệu USD trong tuần thứ sáu và chính thức vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu, trở thành tác phẩm ăn khách nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay.



Góp mặt ở vị trí thứ tư là Hadestown: The Musical của Bleecker Street với doanh thu 9,7 triệu USD. Được chuyển thể từ vở nhạc kịch từng đoạt giải Tony, bộ phim đan xen hai câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại, khắc họa câu chuyện về tình yêu và những mâu thuẫn giai cấp. Chuyên gia phân tích phòng vé David A. Gross đánh giá đây là màn ra mắt rất ấn tượng đối với dòng phim nhạc kịch.



Khép lại top 5 là Minions & Monsters của Universal với 9,6 triệu USD doanh thu mang về, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 381 triệu USD.

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:



1. The Odyssey - 87 triệu USD

2. Moana - 10,5 triệu USD

3. Toy Story 5 - 10 triệu USD

4. Hadestown: The Musical - 9,7 triệu USD

5. Minions & Monsters - 9,6 triệu USD

6. The Invite - 2,64 triệu USD

7. Evil Dead Burn - 2,61 triệu USD

8. Young Washington - 2 triệu USD

9. Motor City l - 1,6 triệu USD

10. Obsession - 1,5 triệu USD./.

Câu chuyện điện ảnh: Khi thương hiệu game huyền thoại thống trị phòng vé Bắc Mỹ “The Super Mario Galaxy Movie” đã thu về 69 triệu USD từ 4.284 rạp chiếu ở thị trường này, nâng tổng doanh thu nội địa lên 308,1 triệu USD và doanh thu toàn cầu đạt khoảng 629 triệu USD.