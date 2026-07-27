Đầu bếp Việt lan tỏa giá trị ẩm thực trên đấu trường quốc tế với 37 huy chương

Đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội vừa ghi dấu ấn tại Global Culinary Challenge Malaysia 2026 với 37 huy chương, 9 cúp vàng. Thành tích góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực dân tộc trên đấu trường quốc tế.

14 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và 9 cúp vàng là thành tích đầy tự hào của Đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội đạt được trong khuôn khổ cuộc thi Thử thách Ẩm thực Toàn cầu lần thứ 5 - Global Culinary Challenge Malaysia 2026 (GCCM 2026), diễn ra tại Malaysia.

Đây là sân chơi quốc tế quy tụ nhiều chuyên gia và đầu bếp chuyên nghiệp. Cũng vì thế, các giải thưởng không chỉ ghi nhận kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sáng tạo và bản lĩnh thi đấu của từng thành viên, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam chuyên nghiệp, giàu bản sắc và hội nhập - một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

“Cơn mưa” huy chương vàng

Theo thông tin từ đội tuyển do Chi hội Đầu bếp Hà Nội tổ chức, ở các nội dung cá nhân, đầu bếp Đỗ Thị Oanh giành huy chương vàng và cúp GCCM 2026 Most Outstanding Chef. Phạm Xuân Tùng đoạt huy chương vàng cùng cúp vàng ở nội dung trưng bày điêu khắc rau, củ, quả.

Đầu bếp Bùi Minh Tuấn giành huy chương vàng và cúp Top 1 nội dung Asian Noodle Delight. Phạm Văn Đông giành huy chương vàng và cúp Top 2 tại cùng nội dung. Lê Quang Đạt được trao cúp vàng ở nội dung trưng bày điêu khắc rau, củ, quả, trong khi Nguyễn Hà Phương giành cúp vàng tại phần thi Pastry Pro Master Challenge.

Các kết quả cho thấy thế mạnh chuyên môn đa dạng của đội tuyển, trải rộng từ chế biến món Á, bếp bánh đến nghệ thuật tạo hình và điêu khắc thực phẩm.

Các đầu bếp nhận huy chương và cúp vàng tại cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thành tích đồng đội tiếp tục tạo nên điểm nhấn nổi bật. Team SA4 Team 1 giành 5 huy chương vàng cùng cúp Top 1 tại nội dung GCCM Global Café Catering Team Challenge. Cũng tại nội dung này, Team SE4 Team 2 giành 5 huy chương vàng cùng cúp Top 2…

Bên cạnh những thành tích tiêu biểu trên, các thành viên của đoàn còn giành giải tại nhiều nội dung như bánh sinh nhật, bánh cưới, món tráng miệng chocolate, món gà Rendang, mỳ châu Á, hải sản, món chính từ thịt gà và điêu khắc rau, củ, quả.

Chia sẻ sau cuộc thi, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Hà Nội, trưởng đoàn Nguyễn Tuấn Quyết cho biết: “Điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là 37 tấm huy chương hay 9 chiếc cúp vàng, mà là tinh thần của cả tập thể, tinh thần mong muốn quảng bá ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới, nâng cao lá cờ đỏ sao vàng trên hành trình đến với GCCM Malaysia 2026.”

Cùng tham dự GCCM 2026, đội Việt Nam SPC (Vietnam Pastry Alliance) dù chỉ có ba đầu bếp nhưng cũng giành được 4 cúp, 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Thành tích của hai tuyển đầu bếp tiếp tục cho thấy năng lực phong phú của đội ngũ đầu bếp Việt Nam. Mỗi phần thi vừa thể hiện kỹ thuật cá nhân vừa chuyển tải câu chuyện về sự sáng tạo, tính thẩm mỹ và khả năng thích ứng của đội ngũ và ẩm thực Việt trong môi trường quốc tế.

Các món ăn dự thi được trang trí sáng tạo, tỉ mỉ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhận diện điểm đến Việt Nam qua ẩm thực

Theo ông Nguyễn Tuấn Quyết, phía sau mỗi bài thi là sự nỗ lực của từng thành viên. Các đầu bếp đã dành nhiều thời gian, công sức và nguồn lực để hoàn thiện món ăn, kỹ thuật chế biến cũng như cách trình bày. Dù đảm nhận những nội dung khác nhau, tất cả đều có chung khát vọng góp phần đưa ẩm thực Việt Nam tỏa sáng trên sân chơi quốc tế.

Ông nhận định tinh thần sẻ chia giữa các thành viên là một trong những giá trị nổi bật của đoàn. Bởi người hoàn thành bài thi trước luôn hỗ trợ người thi sau; các thành viên cùng góp ý, động viên, hỗ trợ nguyên liệu, hoàn thiện cách trình bày và khích lệ nhau trước giờ bước vào khu vực thi đấu.

“Không có sự ganh đua, chỉ có sự sẻ chia. Chính sự đoàn kết ấy đã tạo nên sức mạnh để cả đoàn cùng vượt qua áp lực và chinh phục những thành tích đáng tự hào,” ông Nguyễn Tuấn Quyết nhấn mạnh.

Theo trưởng đoàn, những tấm huy chương sẽ trở thành dấu ấn của một kỳ thi, nhưng tinh thần đồng lòng, tình đồng nghiệp và niềm tự hào khi cùng nhau mang hương vị Việt Nam ra thế giới mới là giá trị được lưu giữ lâu dài.

Từ góc nhìn du lịch, ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà ngày càng trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm và nhận diện điểm đến. Một món ăn được giới thiệu thành công tại đấu trường quốc tế có thể góp phần khơi gợi sự quan tâm của du khách đối với nguyên liệu bản địa, phương pháp chế biến, văn hóa cộng đồng và vùng đất tạo nên món ăn đó.

Bởi vậy, thành tích tại GCCM 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thi nghề nghiệp. Những tấm huy chương và cúp vàng là sự ghi nhận dành cho bản lĩnh của các đầu bếp, đồng thời góp phần khẳng định ẩm thực là một nguồn lực giàu tiềm năng trong quảng bá hình ảnh Việt Nam và phát triển sản phẩm du lịch./.

Niềm tự hào của đội ngũ đầu bếp Việt tại Global Culinary Challenge Malaysia 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

GCCM 2026 qua những con số: ● >1000 đầu bếp tham gia tranh tài ● 19 hạng mục thi đấu ● Nhóm nội dung thi: nấu ăn nóng, nghệ thuật bánh và nghệ thuật điêu khắc ● Tổng cộng 80 cúp dành cho các vị trí nhất, nhì và ba ● Địa điểm tổ chức: Kuala Lumpur, Malaysia ● Cuộc thi được chứng nhận bởi Hiệp hội Đầu bếp Thế giới – Worldchefs

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