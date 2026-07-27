Model Kid Vietnam 2026 "tiếp lửa" cho thí sinh nhí khu vực phía Nam

Sau ba ngày tuyển chọn sôi động tại khu vực miền Bắc, Model Kid Vietnam 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt triển vọng tại khu vực miền Nam với hàng trăm thí sinh.

Không chỉ là sân chơi để các bé thử sức với vai trò người mẫu nhí, chương trình còn như món quà ý nghĩa dịp Hè, mang đến góc nhìn đúng đắn hơn trong việc đào tạo mẫu nhí để các bé vẫn giữ được nét hồn nhiên và có thêm ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Theo đó, các thí sinh nhí đã chính thức bước vào thử thách đầu tiên - “Bé tự tin” với phần trình diễn catwalk trong trang phục tự chọn, đồng thời có cơ hội giới thiệu bản thân, thể hiện cá tính trước ban giám khảo.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu, Host Ninh Quang Trường cùng ba huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, Quỳnh Anh, Thùy Dương TyhD vừa theo sát phần thể hiện của từng thí sinh vừa động viên, giúp các bé tự tin hơn khi lần đầu đứng trước sân khấu lớn.

Các huấn luyện viên nhận xét thí sinh nhí Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ khi gây ấn tượng với màn hóa thân thành bình luận viên thể thao, tự tin tường thuật trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ. Trong khi đó, Thái Gia An lại “đốt nóng” sân khấu bằng màn trình diễn hip hop kết hợp kỹ thuật kê đầu điêu luyện, phô diễn sự mạnh mẽ và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Hai tiết mục với hai màu sắc khác biệt nhưng đều nhận được giám khảo đánh giá cao.

Những gương mặt gây ấn tượng với giám khảo. (Ảnh: BTC)

Được huấn luyện viên TyhD ví “như Hoa hậu Mai Phương Thúy” phiên bản nhí, Lê Hà Phương gây ấn tượng với khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Dù suýt mất thăng bằng trên sàn diễn, bé vẫn bình tĩnh xoay người, khéo léo đặt tay lên vai “đồng đội” như một phần của màn trình diễn rồi tiếp tục sải bước tự tin. Chính màn xử lý thông minh và bản lĩnh ấy đã giúp cô bé nhận về những tấm bảng “tim” từ giám khảo.

Một trong những màn xuất hiện khiến ban giám khảo thích thú nhất tại vòng tuyển chọn khu vực phía Nam là phần thể hiện hai màu sắc hoàn toàn đối lập của hai chị em ruột Trần Hà Hiểu Lam và Hà Trần Tuệ Lam. Nếu Tuệ Lam gây thiện cảm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, ngọt ngào thì Hiểu Lam lại nổi bật bởi làn da nâu khỏe khoắn, thần thái cá tính cùng khả năng biến hóa linh hoạt.

Màn ra mắt của các bạn nhỏ phía Nam khiến dàn giám khảo “tan chảy” bởi sự hồn nhiên, có bạn lại chinh phục bằng nhiều tài lẻ, biểu cảm linh hoạt và phong thái trình diễn tự tin. Chính sự đa dạng trong cá tính và cách thể hiện của các bé đã tạo nên bức tranh đa sắc, mang đến những bất ngờ thú vị ngay từ phần thi đầu tiên.

Vừa tìm kiếm những gương mặt sáng giá cho làng mẫu nhí Việt Nam, Model Kid Vietnam 2026 còn mở ra hành trình cho mỗi em nhỏ được khám phá bản thân, trưởng thành qua từng thử thách và tự tin tỏa sáng theo cách riêng./.

Vòng tuyển chọn thu hút hàng trăm thí sinh nhí tới thử sức. (Ảnh: BTC)

Dàn Hoa hậu "thị phạm" tại casting Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 Tại chương trình casting cho Vietnam International Fashion Week SS 2026, dàn hậu H’Hen Niê, Trịnh Mỹ Anh, Hạnh Nguyên, siêu mẫu Hà Anh… đã có màn thị phạm đầy cuốn hút trước “đàn em” và khán giả.