“Đêm Bảo tàng”: Trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa đêm giữa lòng Hà Nội

Nhằm phát triển đời sống văn hóa và mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật cho công chúng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ mở cửa vào buổi tối để đón khách tham quan trong khuôn khổ chuỗi sự kiện trải nghiệm mang tên “Đêm Bảo tàng.”

Chuỗi sự kiện dự kiến tổ chức vào thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng, bắt đầu từ cuối tháng 10/2025.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra luân phiên với các chủ đề mang sắc thái mùa và cảm xúc khác nhau: “Thu quyến rũ” (31/10), “Chuyện phố mùa đông” (28/11) và “Thương nhớ mười hai” (26/12).

Thời gian tổ chức có thể được điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế và sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đến với “Đêm Bảo tàng,” công chúng sẽ có cơ hội khám phá một không gian nghệ thuật mới mẻ khi bảo tàng lên đèn. Du khách được tự do tham quan các phòng trưng bày, thưởng lãm bộ sưu tập hiện vật quý, sử dụng ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA, cũng như tham gia hàng loạt hoạt động tương tác phong phú: xem họa sỹ vẽ trực họa, thực hành ký họa, trải nghiệm thủ công truyền thống như trang trí đèn lồng giấy dó, in tranh khắc gỗ, hay mua sắm quà lưu niệm với ưu đãi riêng.

Đặc biệt, chương trình còn tạo cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, nhà nghiên cứu mỹ thuật, tìm hiểu về 9 bảo vật quốc gia cùng những tác phẩm tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam.

Trong không gian nghệ thuật ấm cúng, du khách được thưởng thức các tiết mục âm nhạc hòa tấu do nghệ sỹ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn; giao lưu cùng nghệ sỹ khách mời qua các chương trình biểu diễn đặc sắc.

Sức hấp dẫn của “Đêm Bảo tàng” nằm ở sự kết hợp giữa trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa và giải trí trong cùng một điểm đến. Mỗi tháng, chủ đề và hoạt động được làm mới, tạo nên hành trình thưởng thức khác biệt, phù hợp với nhịp sống bốn mùa và tinh thần sáng tạo của Hà Nội.

Sự kiện do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với trang tin Chuyện của Hà Nội và nhóm dự án Văn hóa Hà Nội FM tổ chức, với sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức.

“Đêm Bảo tàng” được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa ban đêm mới của Thủ đô, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, thúc đẩy giáo dục nghệ thuật và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo Việt Nam./.

