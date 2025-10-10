Du lịch Hà Nội tăng tốc đón dòng khách lớn dịp cuối năm 2025

Năm 2025, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu không chỉ gia tăng lượng khách mà còn khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, xứng đáng là điểm đến văn minh, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Kết quả tăng trưởng tích cực

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón hơn 26 triệu lượt khách, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu từ du lịch đạt gần 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức bật mạnh mẽ của ngành Du lịch Thủ đô sau giai đoạn phục hồi toàn cầu.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch cũng được mở rộng và nâng cấp đáng kể. Toàn thành phố hiện có gần 3.800 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 71.000 phòng, gần 2.700 cơ sở, doanh nghiệp lữ hành, hơn 9.400 hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động, tạo nên mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội liên tục tạo sức hút với nhiều sự kiện du lịch quy mô lớn như Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội, chương trình quảng bá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cùng nhiều chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, Hà Nội ghi dấu ấn mạnh với nhiều đơn vị được vinh danh, trải đều trên 11 hạng mục từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa cho đến đào tạo, sản phẩm sáng tạo và điểm đến cộng đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón hơn 26 triệu lượt khách. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình và kế hoạch các lễ hội

Từ ngày 10-12.10.2025, “Lễ hội Văn hóa Thế giới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long

Ngoài ra, thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 6/6/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025.

Cụ thể, thành phố quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Sông Hồng 2025 và Vũ hội hóa trang - Kết nối di sản để tránh chồng chéo, đảm bảo chất lượng cao nhất cho chương trình. Thay vào đó, bổ sung và điều chỉnh các hoạt động nghệ thuật như: Chương trình nghệ thuật "Khoảnh khắc vĩnh cửu" được tổ chức vào ngày 08/11/2025 tại Bảo tàng Hà Nội, dự kiến mời nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Dominique Barthassat tham gia biểu diễn cùng với các nhóm cộng động sáng tạo của Hà Nội. "Lễ hội múa Rối Hà Nội mở rộng" tổ chức ngày 8/11/2025 tại Khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu.

Chuỗi hoạt động "Hội tụ di sản" tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, bao gồm biểu diễn âm nhạc truyền thống và đương đại. Không gian trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống của 3 kinh đô (Thăng Long, Huế, Hoa Lư) và các tỉnh Tây Nguyên; Giới thiệu văn hoá ẩm thực Hương vị Hà Nội, Trải nghiệm đồ thủ công-thiết kế sáng tạo.

Khuê Văn Các (Văn Miếu-Quốc Tử Giám) hấp dẫn du khách bởi hiệu ứng ánh sáng và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Bổ sung 15 hoạt động trình diễn di sản văn hóa tại các phường, xã thuộc Thành phố gồm: Múa Bài Bông (Phú Xuyên), Múa Bồng (Thanh Liệt), Hội Chử Đồng Tử - Màn kéo chữ "Thiên hạ thái bình" (Gia Lâm), Hội Vật Cầu Thúy Lĩnh (Hoàng Mai), Kéo Co Ngồi đền Trấn Vũ (Long Biên), Chèo Tàu (Ô Diên), Rối Đào Thục (Đông Anh), Rối Thạch Xá, Rối Bình Phú, Rối Chàng Sơn (Tây Phương),…

Bên cạnh đó, các hoạt động mới cũng được bổ sung: Triển lãm tranh "Hà Nội thanh tân," chương trình nghệ thuật "Hà Nội ơi," trưng bày giáo dục "Di sản và tương lai," biểu diễn múa rối nước tại vườn Giám, kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại...

Thành phố cũng sẽ mời Thành phố Huế, tỉnh Ninh Bình và các Đại sứ quán Trung Quốc, Hàn Quốc lựa chọn tiết mục văn hóa đặc sắc để tham gia trình diễn, qua đó tăng cường giao lưu quốc tế.

Các phường, xã liên quan như Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Long Biên, Phú Xuyên, Thanh Liệt, Đông Anh, Gia Lâm… sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động di sản, đồng thời triển khai tuyên truyền trực quan để người dân tham gia, hưởng ứng Festival.

Với quy mô lớn, sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật và di sản, cùng sự tham gia của bạn bè quốc tế, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 hứa hẹn trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc, tôn vinh giá trị truyền thống và quảng bá hình ảnh thủ đô đến bạn bè trong và ngoài nước.

Phát triển bền vững để về đích ấn tượng

Những tháng cuối năm, Du lịch Hà Nội tập trung giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ, hướng tới mục tiêu phát triển chuyên nghiệp, bền vững, hiện đại.

Song song đó, Thủ đô đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo và có chất lượng cao, phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường trong nước cũng như quốc tế nhằm xây dựng thương hiệu riêng và tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách. Các tuyến du lịch kết nối vùng cũng được nghiên cứu và xây dựng, tạo mạng lưới sản phẩm liên hoàn giữa Hà Nội với các địa phương phụ cận nhằm đa dạng hóa lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Cùng với việc phát triển sản phẩm, Hà Nội đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cả trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức sáng tạo; tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh du lịch Thủ đô hiện đại, năng động và hội nhập.

Du lịch Thủ đô cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, chuẩn hóa dữ liệu và khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Công tác đào tạo nhân lực, tập huấn kỹ năng nghề và ứng xử văn minh du lịch tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, Hà Nội ưu tiên quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của du khách trong và ngoài nước.

Những tháng cuối năm không chỉ là “mùa vàng” của Du lịch Thủ đô, mà còn là thời điểm để Hà Nội khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của mình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đổi mới cùng nền tảng vững chắc, Hà Nội đang tự tin bước vào mùa du lịch cao điểm, hứa hẹn về đích ấn tượng trong năm 2025, xứng đáng với vị thế điểm đến hàng đầu cả nước./.

