Hà Nội: Triển khai 14 nhiệm vụ chính để chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Thu năm 2025

Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Thông báo số 668/TB-VP ngày 15/10/2025 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về việc phối hợp, tham gia tổ chức Hội chợ Mùa Thu năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất kết luận, chỉ đạo: Sở Công Thương khẩn trương thực hiện, báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tại phân khu được giao. Thống nhất với Bộ Công Thương về phương án thiết kế tổng thể của phân khu được giao, đảm bảo ấn tượng, có tính mỹ thuật cao và thể hiện được đặc trưng Thu Hà Nội. Tổ chức không gian trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo-công nghệ cao, đồng thời bố trí không gian để các doanh nghiệp quảng bá, kết nối giao thương. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường giám sát, kiểm tra, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… đưa vào Hội chợ.

Công an Thành phố có phương án đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế, doanh nhân, nhân dân tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ, đặc biệt tại Lễ khai mạc (ngày 26/10/2025), Lễ Bế mạc (ngày 04/11/2025); Điều tiết, phân luồng giao thông.

Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Hội chợ; trên cơ sở bộ nhận diện đã được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt, khẩn trương tổ chức quảng bá trực quan trên các tuyến đường, tuyến phố lớn trong Thành phố. Phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương công tác trưng bày Không gian quảng bá, giới thiệu ẩm thực tại Phân khu.

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến có 3.000 gian hàng tham gia. (Nguồn: TTXVN)

Sở Xây dựng điều phối, tăng cường thêm tuyến xe buýt từ các cửa ngõ vào Thành phố. Tăng cường hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nghiên cứu bổ sung biển báo giao thông; có phương án cấp thoát nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đặc biệt khu vực nội đô, sân bay. Đề nghị Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam có dự kiến, ước tính khối lượng rác thải trong khu vực Hội chợ để chủ động phối hợp đơn vị liên quan có phương án xử lý kịp thời.

Giao Sở Y tế phối hợp đơn vị liên quan đảm bảo về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khẩn trương thành lập Tổ công tác Kiểm soát an toàn thực phẩm, trong đó Sở Y tế làm Tổ trưởng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương làm Tổ viên. Bố trí kíp trực y tế, có đầy đủ trang thiết bị, thuốc men.

Giao Sở Du lịch, Tổng công ty Du lịch Hà Nội chủ động tham gia với Sở Công Thương công tác trưng bày Không gian quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch tại Phân khu.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố chủ động phối hợp với Sở Công Thương về việc lựa chọn doanh nghiệp, sản phẩm, mô hình công nghiệp sáng tạo, công nghệ cao…; Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố về việc xin dừng triển khai tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp và kết nối doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội năm 2025 đã được phê duyệt trong Chương trình Xúc tiến Thành phố năm 2025, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung nguồn lực tham gia Hội chợ Mùa Thu năm 2025.

Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh phối hợp với các Sở, ngành lực lượng chức năng có liên quan trong công tác tổ chức Hội chợ; có phương án dự phòng các điểm trông giữ phương tiện.

Giao Tổng công ty Điện lực Thành phố đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục, ổn định.

Đề nghị Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các nội dung công việc đã thống nhất; công tác phối hợp phải rõ ràng, có yêu cầu cụ thể, bộ ngành địa phương thống nhất, đồng bộ, có tính kết nối các không gian với nhau. Rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị tham gia Hội chợ phải bảo đảm là những doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu, có nguồn lực, có sẵn hàng hóa, sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm.

Đề nghị Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam bàn giao mặt bằng cho các cơ quan, tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, nước sạch, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Bố trí phòng trực y tế cho Tổ y tế và thiết bị y tế;...

Về kinh phí thực hiện, các sở, ngành, đơn vị Thành phố có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh điều hòa kinh phí để thực hiện tổ chức Hội chợ trên có văn bản gửi Công Thương để tổng hợp chung, gửi Sở Tài chính tham mưu, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý.

Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố tại các văn bản số 5394/UBND-KT, số 5256/UBND-KT, số 5249/UBND-KT, số 15997/VP-KT; đồng thời thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của cơ quan Trương ương; tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có). Có văn bản đăng ký, thông báo về cán bộ/lãnh đạo là đầu mối xử lý công việc liên quan, số điện thoại đường dây nóng (hotline)… gửi Sở Công Thương để tổng hợp gửi Bộ Công Thương./.

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Hội chợ mùa Thu 2025 Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Bộ Công Thương sản xuất 2 phim ngắn 6 phút để giới thiệu về Hội chợ Mùa thu 2025 và tổng kết kết quả của Hội chợ, tổ chức vinh danh các doanh nghiệp tham gia.