Thành phố Hồ Chí Minh bao phủ toàn diện chính sách đối với người có công

“Mọi sự tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đều vì mục tiêu cao nhất là sự thụ hưởng của nhân dân, trong đó có sự quan tâm sâu sắc, toàn diện, thường xuyên và bao phủ đối với chính sách người có công với đất nước.”

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định như vậy tại buổi Họp mặt tri ân, trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 27/7.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với đất nước, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn những người cha, người mẹ, người vợ, anh em, con cháu của gia đình đã cùng nhau giữ vững truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, đồng hành cùng các cấp chính quyền.

Thành phố đã thực hiện toàn diện, bao phủ, thường xuyên chính sách đối với người có công với đất nước; gắn thực hiện chính sách người có công với đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” đồng bộ với chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu và 5 tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên và các tổ chức, cá nhân toàn thành phố quan tâm, ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời phát hiện, tham gia để củng cố tất cả các chứng cứ mang tính khoa học để thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của liệt sỹ, giúp cho Chiến dịch 500 ngày đêm ngày càng hiệu quả, để các liệt sỹ sớm được về với gia đình, quê hương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc yêu cầu trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn, nhất là quan tâm nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đạt kết quả tổng thể và toàn diện.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao tặng học bổng cho học sinh thuộc gia đình chính sách. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố như dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Thành phố tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu; tổ chức Đoàn công tác thăm hỏi, tri ân 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; xuất quân chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng; thăm hỏi, tặng quà, dâng hương và thực hiện các công trình an sinh xã hội tại Côn Đảo…/.

Về địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh-Liệt sỹ Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại Thái Nguyên không chỉ là nơi ghi dấu sự ra đời Ngày Thương binh-Liệt sỹ, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.