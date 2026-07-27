Điện Biên: Nối dài những dòng người vào viếng các liệt sỹ Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đến các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Điện Biên để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 - nơi an nghỉ của 644 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, đã có đông đảo người dân, du khách đến tri ân.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, nhiều người lặng lẽ đi đến từng phần mộ, thắp những nén hương thơm, cúi đầu tưởng niệm và dành phút mặc niệm để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang Quốc gia A1 từ lâu không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sỹ mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ người dân Việt Nam.

Những ngọn nến tri ân được thắp sáng trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia A1 (Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trong dòng người thành kính ấy có nhiều người dân Điện Biên đã duy trì thói quen đến nghĩa trang vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Ngày Thương binh-Liệt sỹ hằng năm. Với họ, việc dâng hương không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mà còn là cách gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của cha ông.

Bà Phạm Minh Châu, người dân phường Mường Thanh cho biết thường xuyên đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 để dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. Mỗi lần đứng trước những phần mộ liệt sỹ, bà đều cảm nhận sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình hôm nay.

“Việc thắp một nén hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sỹ không chỉ là bày tỏ lòng biết ơn mà còn là cách để mỗi người nhắc mình và giáo dục con cháu luôn gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trân trọng những giá trị của hòa bình,” bà Châu chia sẻ.

Không chỉ các cựu chiến binh và những người từng trải qua chiến tranh, đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cũng có mặt tại các nghĩa trang trong ngày 27/7 để dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Những bước chân lặng lẽ đi qua hàng nghìn phần mộ thể hiện sự tiếp nối truyền thống tri ân, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử dân tộc.

Em Phạm Quỳnh Hương, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chia sẻ: "Mỗi dịp 27/7, em đều đến Nghĩa trang Liệt sỹ A1 để thắp hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ. Mỗi lần đến dâng hương, em luôn bồi hồi xúc động, thấy tự hào, biết ơn công lao của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc."

Cũng như Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, các nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Him Lam, Tông Khao cùng nhiều khu tưởng niệm khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên đón hàng nghìn lượt người đến viếng, dâng hương trong dịp này.

Nhiều gia đình đưa con em cùng tham gia lễ dâng hương để giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Để phục vụ chu đáo các đoàn khách và nhân dân đến viếng, các đơn vị quản lý nghĩa trang chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị hương hoa, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc phần mộ và tổ chức đón tiếp, hướng dẫn các đoàn thực hiện nghi lễ theo đúng quy định, bảo đảm không gian trang nghiêm, thành kính.

Vào dịp cao điểm như Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), khối lượng công việc tăng lên rất nhiều nhưng tất cả cán bộ, nhân viên tại các nghĩa trang đều nỗ lực để mỗi người dân đến dâng hương đều cảm nhận được sự trang nghiêm, sạch đẹp và chu đáo trong công tác phục vụ.

Chiến sỹ lực lượng vũ trang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Anh Lường Văn Cương, quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao, tỉnh Điện Biên cho biết những ngày này lượng du khách và người dân đến dâng hương đông, công việc phục vụ nghi thức viếng và hướng dẫn khách đòi hỏi phải liên tục, không có khái niệm làm hết giờ, nghỉ đúng ngày. "Với chúng tôi, bất kể sáng, trưa, chiều hay tối cứ có đoàn đến dâng hương là sẵn sàng đón tiếp. Được chăm sóc từng phần mộ, đón tiếp tấm lòng tưởng nhớ liệt sỹ ở mọi miền gần xa, chúng tôi càng thêm tự hào hơn,” anh Cương chia sẻ.

Việc hàng nghìn người dân và du khách tìm về các nghĩa trang liệt sỹ tại Điện Biên trong dịp 27/7, không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sỹ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đây, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh./.

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào Mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

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