Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Kỳ họp lần thứ 31 giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.

Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trư­ởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban làm Trư­ởng đoàn.

Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào do Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng ban làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam, dự Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội Lào trong thời gian qua, Thượng tướng Vongsone Inpanphim chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào trong phát triển kinh tế-xã hội, đào tạo nguồn nhân lực.

Hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt đ­ược theo nội dung Biên bản kỳ họp lần thứ 30. Mặc dù trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sỹ ngày càng khó khăn nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sỹ. Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền của hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sỹ.

Phía Lào thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, dự Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hai bên thống nhất Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ thời gian tới.

Trong mùa khô 2026-2027, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ban Công tác đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh của hai bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, hai bên chỉ đạo cơ quan thường trực của mỗi bên tích cực tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp rà soát, thu thập thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp của Ban Công tác đặc biệt các địa phương của hai bên.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các địa phương có Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào” mới được xây dựng, tu bổ, tôn tạo tiến hành quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và phong tục tập quán của nhân dân Lào; tích cực tuyên truyền về tình đoàn kết giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; tổ chức, phục vụ tốt các đoàn trong nước và quốc tế đến thăm viếng Tượng đài, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

Bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xekong đã tổ chức Lễ bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Lào về nước.