Hà Nội gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng nhân dịp 80 năm Quốc khánh

Chiều 1/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công với cách mạng thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Thành phố chi 2.577 tỷ đồng hỗ trợ người có công

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Quốc khánh 2/9 là mốc son chói lọi, là ngày toàn dân tộc ta tự hào với chặng đường lịch sử hào hùng, với nền độc lập, tự do quý báu đã giành được bằng xương máu và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

“Thủ đô Hà Nội, nơi giàu truyền thống cách mạng, đã có biết bao người con ưu tú của Thủ đô đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do. Mỗi tấc đất, mỗi con đường của Thủ đô hôm nay đều mang dấu ấn lịch sử, đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và cả những giọt nước mắt của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và những người có công với cách mạng,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn khắc sâu và đời đời ghi nhớ công ơn trời biển của các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Thương binh, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Họ là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương, thậm chí cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa," chăm sóc người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm thường xuyên và là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng của dân tộc.

Trong những năm qua, thành phố đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn khắc sâu và đời đời ghi nhớ công ơn trời biển của các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Thương binh, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 8 tháng năm 2025, thành phố Hà Nội đã chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.577 tỷ đồng, với 76.462 người có công và thân nhân người có công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón 7 Bà mẹ Việt Nam anh Hùng, trong đó có 4 mẹ của Thủ đô và 3 mẹ đại diện cho 3 miền Bắc-Trung-Nam đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ. Các mẹ là những người thầm lặng hy sinh, cảm nhận sâu sắc nhất sự mất đi những người thân, người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do.

Cùng với đó là 2 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 anh hùng lao động trong kháng chiến, 4 đại biểu thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng trị, Phú Thọ. Các bác, các đồng chí là những người đã tham gia chiến đấu, lập nhiều thành tích, góp phần vào thắng lợi mùa xuân năm 1975, thống nhất non sông về một mối.

“Những gì đã làm được vẫn chưa thể nào sánh đầy đủ với những hy sinh, cống hiến vô bờ bến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống của người có công, các gia đình người có công, đảm bảo luôn được hưởng thụ cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã đóng góp cho Tổ quốc,” ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ.

Mong Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh

Thay mặt các đại biểu phát biểu tại gặp mặt, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và rất tự hào khi được chứng kiến thời khắc thiêng liêng, trọng đại của đất nước cũng như Thủ đô. Mẹ Nguyễn Thị Điểm trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền thành phố cũng như địa phương thời gian qua đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt trước những đóng góp, hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công.

“Chúng tôi mong rằng thành phố của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Dù tuổi cao sức yếu nhưng tôi sẽ luôn động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu mạnh,” mẹ Nguyễn Thị Điểm chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, Người có công với cách mạng tại buổi gặp mặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hòa trong niềm vui của ngày trọng đại của đất nước, ông Trần Mạnh Hiến, 81 tuổi, Anh hùng Lực lượng vũ trang, hiện trú tại số 36 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp đón, tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ông Trần Mạnh Hiến cho rằng, đất nước ta có được hòa bình như ngày hôm nay phải nhớ đến công lao to lớn của bao nhiêu Anh hùng liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - những người đã hy sinh xương máu và dành cả tuổi thanh xuân để đất nước được độc lập. Trước khi nghỉ hưu về địa phương, ông Trần Mạnh Hiến từng công tác tại Học viện Phòng không không quân với chức vụ Phó Giám đốc Học viện.

“Mỗi dịp Quốc khánh đều để lại trong tôi những cảm xúc các nhau. Tôi vẫn như cảm giác của ngày độc lập cách đây 50 năm - tức là năm 1975 khi đất nước ta thống nhất một nhà. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi mong rằng đất nước ta thực hiện tốt mục tiêu của Đảng đề ra, đó là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” trong đó có Thủ đô Hà Nội của chúng ta,” ông Trần Mạnh Hiến bày tỏ.

Có mặt tại Hà Nội trong thời khắc quan trọng của đất nước, mẹ Lê Thị Ba (88 tuổi, phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ) bày tỏ phấn khởi khi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi khi nhìn thấy khắp phố phường Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ, người dân phấn khởi chuẩn bị đón lễ kỷ niệm,” mẹ Lê Thị Ba chia sẻ./.

