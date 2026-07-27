Bắc Ninh tiến gần "mốc" thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và thẩm định hồ sơ Đề án thành lập phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Thành phố Bắc Ninh hình thành cực tăng trưởng mạnh của quốc gia

Theo Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh của tỉnh Bắc Ninh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển và nhu cầu cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng, thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước và là 1 trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2025; thu ngân sách trên 123.604,21 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD.

Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ-thương mại-du lịch, mức độ đô thị hóa cao và liên kết vùng sâu rộng, Bắc Ninh đang phát triển theo hướng đô thị thông minh, xanh, hiện đại, phát triển bền vững, có sức cạnh tranh quốc tế, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, logistics gắn với sân bay Gia Bình, hạ tầng đồng bộ, đô thị thông minh, văn hóa Kinh Bắc đặc sắc, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc.

Thành lập thành phố Bắc Ninh và 12 phường sẽ tạo ra động lực phát triển mới, góp phần hình thành cực tăng trưởng mạnh của quốc gia, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao hiệu quả phân bố nguồn lực.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, tái cấu trúc không gian phát triển kinh tế thì Bắc Ninh không chỉ là một tỉnh phát triển năng động mà phải tham gia sâu hơn vào việc định hình các cơ chế liên kết, phân bổ nguồn lực, điều phối phát triển giữa các địa phương trong vùng và được xác định như một điểm tựa chiến lược của Vùng trong phát triển của đất nước.

Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên 4.713,75km2, quy mô dân số 3.989.623 người và 99 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, tỉnh đề xuất thành lập 12 phường gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính các xã hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vẫn giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số và có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã; số lượng phường tăng thêm 12, tỷ lệ đô thị hóa đạt 63,5%.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 12 xã dự kiến thành lập phường đều đạt 5/5 tiêu chuẩn theo quy định. Đối với tiêu chí đô thị loại I, Hội đồng thẩm định do Bộ Xây dựng chủ trì đã khảo sát thực tế và đang hoàn thiện các thủ tục để trình công nhận.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn công tác đánh giá hồ sơ, đề án được chuẩn bị công phu, nhận được sự đồng thuận cao của các cơ quan Trung ương. Qua khảo sát thực tế và nghiên cứu hồ sơ, các thành viên thống nhất nhận định tỉnh Bắc Ninh cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với 12 xã đề nghị thành lập phường, các địa phương đều là các trung tâm chính trị, hành chính của các huyện cũ hoặc trung tâm tổng hợp của khu vực; có vị trí địa lý thuận lợi, kinh tế-xã hội phát triển mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội từng bước đồng bộ, đời sống Nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính thống nhất giữa các số liệu, bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý, quy hoạch và các nội dung theo Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương của Bộ Chính trị; đồng thời làm rõ hơn vai trò của từng địa phương trong không gian phát triển đô thị, hoàn thiện đánh giá tác động về môi trường, an ninh, tổ chức bộ máy, phương án bố trí đội ngũ cán bộ sau khi thành lập phường. Hồ sơ cũng cần được rà soát kỹ về kỹ thuật trình bày, số liệu, nguồn tài liệu, để bảo đảm đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng một cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước.

Mặc dù mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là trước năm 2030, song tỉnh đã chủ động đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ với yêu cầu cao nhất về chất lượng, tính chính xác của số liệu và căn cứ pháp lý; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai mô hình thành phố trực thuộc Trung ương sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã thống nhất thông qua báo cáo thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian ngắn.

Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, số liệu và các chỉ tiêu kinh tế, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của hồ sơ; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sau khi nghị quyết được cấp có thẩm quyền thông qua, gắn với quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương, bảo đảm quá trình chuyển đổi mô hình hành chính diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại phường Từ Sơn, phường Phù Khê và các xã dự kiến thành lập phường gồm Yên Phong, Hiệp Hòa và Lạng Giang./.

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nỗ lực cao nhất, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, tạo khí thế mới và chuẩn bị vững chắc cho ngày thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW chính thức được thành lập.