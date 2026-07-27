Chiều 27/7, Lễ công bố quyết định công nhận xã Nhơn Ái là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) đã diễn ra tại xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: Thành phố trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Ái; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình sưu tầm tư liệu, xác minh sự kiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu.

Thành quả hôm nay là niềm vui, niềm tự hào chung, đồng thời đặt ra yêu cầu rất rõ ràng: “Danh hiệu phải được gìn giữ bằng trách nhiệm, được phát huy bằng hành động và được chuyển hóa thành động lực phát triển địa phương.”

Ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh 3 vấn đề chính quyền địa phương cần quyết tâm thực hiện trong thời gian tới: Trước hết, phải làm cho lịch sử cách mạng tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, phải biến niềm tự hào về danh hiệu An toàn khu thành động lực phát triển. Lịch sử là nền tảng tinh thần, nhưng giá trị của lịch sử sẽ được phát huy đầy đủ hơn khi gắn với một đời sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần chủ động rà soát quy hoạch, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khai thác hợp lý các giá trị văn hóa, cảnh quan và thế mạnh sẵn có, tạo điều kiện phát triển sản xuất, dịch vụ, du lịch phù hợp, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn lực phù hợp để hỗ trợ địa phương, nhất là những công trình thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển lâu dài.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Nhấn mạnh yêu cầu chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, trước hết là người có công và các gia đình chính sách, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị chính quyền xã Nhơn Ái cần thường xuyên rà soát, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, không để sót đối tượng; quan tâm giải quyết những khó khăn cụ thể về nhà ở, y tế, sinh kế và đời sống tinh thần, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, trọng dân, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ để người dân cảm nhận được sự đổi thay từ chính quyền cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xã Nhơn Ái trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để địa phương phát triển đồng bộ, bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người có công với gần 112.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó, có trên 42.500 liệt sỹ; 5.138 Mẹ Việt Nam anh hùng; 128 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 71.818 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày.

Riêng xã Nhơn Ái có trên 620 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Xã đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm 100% đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Đại diện người dân trên địa bàn xã, ông Hồ Thanh Điền, ấp Thị tứ Vàm Xáng, xã Nhơn Ái phấn khởi chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động trước sự kiện công bố xã Nhơn Ái là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao, tôn vinh truyền thống cách mạng mà còn mở ra cơ hội mới để xã Nhơn Ái phát triển. Niềm tự hào đi liền với trách nhiệm, người dân xã Nhơn Ái xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động xây dựng quê hương, giữ gìn an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp xứng đáng với danh hiệu xã An toàn khu."

Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhơn Ái cho biết: Với niềm tự hào về truyền thống anh hùng và ý chí đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Ái quyết tâm tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của xã An toàn khu. Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, góp phần cùng thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao gửi.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đã trao tặng 40 phần quà nghĩa tình đến người có công với cách mạng, đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Nhơn Ái. Ủy ban nhân dân xã Nhơn Ái trao 40 phần quà trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Dịp này, chính quyền địa phương cũng trao tượng trưng 24 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn./.

Năng lực thực thi quyết định vị thế mới của Cần Thơ Khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên kết vùng từng bước hoàn thiện và khoa học-công nghệ trở thành động lực mới, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội định hình một cực tăng trưởng mới.