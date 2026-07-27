TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 15-20% nhu cầu đi lại được đáp ứng bằng giao thông công cộng; chuyển đổi toàn bộ xe buýt và taxi sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh trước năm 2030, tạo bước chuyển mạnh trong giảm ùn tắc và phát thải.

Theo đề án "Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030" vừa được triển khai thực hiện, đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15-20% nhu cầu đi lại.

Năm 2027, có 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; trước năm 2030, toàn bộ xe buýt, taxi chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng đạt trên 95%. Thành phố cũng phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác 187km đường sắt đô thị.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm phát triển vận tải hành khách công cộng; chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông gắn với kiểm soát phương tiện cơ giới; phát triển đô thị, hạ tầng hỗ trợ giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá giao thông công cộng.

Trong năm 2026, thành phố triển khai chính sách miễn vé xe buýt trên địa bàn, cùng với đó xây dựng các chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng (đường sắt, xe buýt, buýt sông) để kiểm soát ùn tắc giao thông và giảm phát thải trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến và triển khai tái cấu trúc mạng lưới xe buýt cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mới, trong đó có xây dựng kế hoạch triển khai mở mới các tuyến buýt sử dụng năng lượng xanh, buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư để kết nối với các khu vực tập trung đông người, tích hợp mạng lưới xe buýt với hệ thống buýt sông, xe đạp công cộng, mạng lưới đường sắt đô thị... nhằm bảo đảm người dân chỉ cần đi bộ khoảng 300-500m để tiếp cận giao thông công cộng.

Thành phố sẽ mở mới các tuyến xe buýt, ưu tiên kết nối khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, sân bay Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị; đưa vào hoạt động một số tuyến xe buýt đêm; triển khai mô hình vận tải theo nhu cầu (DRT) sử dụng loại phương tiện nhỏ, linh hoạt để thu gom khách trong các khu dân cư.

Bên cạnh đó nghiên cứu tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt tại các khu vực giao lộ, trục giao thông đủ điều kiện hạ tầng; tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt (được ưu tiên lưu thông tại làn sát vỉa hè, làn hỗn hợp, ưu tiên tín hiệu đèn, ưu tiên dừng chờ tại giao lộ).

Thành phố cũng sẽ cải tạo, sửa chữa các bến xe buýt; đầu tư xây dựng hoàn thành 5 bến xe buýt theo quy hoạch đến năm 2030; xây dựng các nhà để xe (ôtô, xe máy) lắp ghép tại các đầu mối giao thông (Bến xe Văn Thánh, Bến xe Chợ Lớn, Bến xe buýt Tân Phú, khu vực xung quanh nhà ga metro...), khu vực cửa ngõ thành phố; xây dựng các nhà giữ xe thông minh (ngầm, nổi) trên phần đất giao thông, công viên để người dân gửi xe khi sử dụng giao thông công cộng.

Đồng thời nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp để sớm triển khai đầu tư xây dựng và khai thác các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy, hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, bảo đảm đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng đô thị; từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức giữa giao thông đường thủy và giao thông đường bộ.

Các giải pháp hỗ trợ cũng được thành phố triển khai, gồm bổ sung, xây dựng các tiện ích cho người đi bộ như sửa chữa, cải tạo vỉa hè; cầu, hầm đi bộ; lắp đặt mái che kết nối từ các trạm dừng xe buýt, metro đến các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi bộ tiếp cận giao thông công cộng.

Thành phố sẽ mở rộng các trạm xe đạp, xe đạp điện công cộng tại các nhà ga metro, điểm dừng xe buýt, bến xe, khu vực công sở, trường học, khu vực trung tâm thành phố; xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, kênh Tàu Hũ-Bến Nghé; đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Võ Nguyên Giáp; triển khai các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm như đường Đồng Khởi, Lê Lợi, bến Bạch Đằng... để hạn chế xe cơ giới./.

Miễn phí vé xe buýt, lượng khách tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 30% Tính từ ngày 1/7 đến nay, các tuyến xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,322 triệu lượt hành khách.