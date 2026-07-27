Sau phản ánh, cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong tăng tốc khắc phục tồn tại

Liên quan đến những bất cập sau khi Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong) hoàn thành đưa vào sử dụng, chiều 27/7, ông Hồ Xuân Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, các hạng mục công trình đang thi công hiện nay không nằm trong hồ sơ thiết kế ban đầu, chỉ phát sinh sau khi dự án cao tốc hoàn thành. Do vậy, nhà thầu thi công gặp khó khăn vì đã đưa máy móc, phương tiện đi nơi khác, dẫn đến thi công kéo dài.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 kiểm tra lại các hạng mục công trình phát sinh thêm để xem xét; nếu không cần thiết thì không đầu tư để tránh lãng phí; khi nào địa phương cần sẽ đề xuất bố trí vốn thực hiện sau.

Thời gian qua, Ban Quản lý Dự án 7 đã có nhiều văn bản đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục: đường gom, rãnh dọc, cải mương, thanh thải, khôi phục cọc giải phóng mặt bằng... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chưa đồng đều, một số hạng mục triển khai chậm hoặc chưa triển khai theo đúng kế hoạch đã cam kết. Một số đoạn khác không đáp ứng tiến độ cam kết với nguyên nhân do thiếu tài chính. Nhiều hạng mục chưa triển khai hoặc mới thực hiện với tỷ lệ không đáng kể trong khi khối lượng còn rất lớn; nguyên nhân chủ yếu do thiếu nhân công.

Đối với vụ việc một đàn bò tràn vào khu vực hành lang an toàn cao tốc tại vị trí đang thi công công trình đường gom dân sinh tại Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (qua địa bàn phường Đông Hòa), ông Nguyễn Tiến Hà, Chỉ huy trưởng công trình này (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung) cho biết: Sau khi nhận phản ánh vụ việc một số đoạn hàng rào hành lang an toàn cao tốc bị tháo dỡ để gia súc tràn vào khu vực này, công ty đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực tiến hành rào chắn lại như ban đầu, bảo đảm an toàn.

Nhà thầu thi công tiến hành thu dọn đất đá sau khi thi công dự án đường gom Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguyên nhân vụ việc là do Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung đang thi công xây dựng đường gom dân sinh thuộc dự án này nên đã tháo dỡ rào chắn hành lang an toàn cao tốc để thực hiện việc dọn dẹp đất đá.

Một số đoạn khác bị tháo ra là để người dân thu hoạch lúa. Nay công ty cũng tiến hành đóng lại sau phản ánh của báo chí. Công ty cũng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường gom dân sinh với tổng chiều dài còn lại khoảng 700m, phấn đấu đến ngày 10/8 sẽ hoàn thành.

Ban Quản lý dự án 7 đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công sớm hoàn thành các thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản và bàn giao bãi đổ thải thuộc Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong. Trong quá trình lập thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản, nhà thầu tiếp tục thực hiện bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi diện tích mỏ. Các nhà thầu phải quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các bãi thải, bãi chứa, bãi tập kết vật liệu (nếu có) và đảm bảo an toàn khu vực mỏ đến khi hoàn thành thủ tục cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao về địa phương quản lý.

Đối với các bãi đổ thải, Ban yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát để hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan làm cơ sở bàn giao bãi thải cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/8/2026.

Trước đó, TTXVN đã có nhiều bài viết phản ánh những bất cập trong việc xây dựng các hạng mục công trình đường gom dân sinh thuộc Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, đoạn qua phường Đông Hòa; gây mất an toàn tại hành lang bảo vệ cao tốc.

Ngoài ra, sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã để lại nhiều cống thoát nước gây ngập úng tại phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân. Một số nơi xảy ra tình trạng nhiễm dầu loang, ảnh hưởng đến sản xuất lúa của người dân. Tuy nhiên đến nay, các nhà thầu thi công vẫn chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ người dân./.

Sớm khắc phục bất cập sau khi cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đưa vào sử dụng Tại xứ đồng Chân Rạ (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nhiều hộ dân trồng lúa vụ Hè Thu khu vực lân cận Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong gặp rất nhiều khó khăn sau khi dự án này hoàn thành.