Quảng Trị khẩn trương xử lý hố sụt dài 50m trên tuyến đường liên xã

Khu vực sụt lún kéo dài khoảng 50m, có độ sâu từ 0,5-1m. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụt lún tuyến đường liên xã, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại đoạn này. Địa phương đang khẩn trương xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày, đoạn đường liên xã dọc bờ sông qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy bất ngờ bị sụt lún theo phương thẳng đứng. Khu vực sụt lún kéo dài khoảng 50m, có độ sâu từ 0,5-1m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, rào chắn và yêu cầu các phương tiện không lưu thông qua đoạn đường này nhằm bảo đảm an toàn. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún tại khu vực này.

Hiện nay, đoạn đường đã được rào chắn ở hai đầu, không cho người và phương tiện qua lại. Được biết, khu vực liền kề tuyến đường đang thi công dự án nạo vét kênh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thuỷ cho biết: Tuyến đường trên do địa phương quản lý. Sau khi vụ sụt lún xảy ra, chính quyền đã cử lực lượng rào chắn, căng dây nhằm đảm bảo an toàn, lập biên bản để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Hiện, địa phương đã và đang tiến hành kiểm tra hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ sụt lún.

Sau khi chờ kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, địa phương sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng xử lý các bước tiếp theo để có phương án khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Hiện nguyên nhân vụ sụt lún đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ./.

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