Xử lý các phương tiện dừng, đỗ trái phép trên tuyến cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường tuần tra lưu động kết hợp sử dụng camera chuyên dụng để ghi hình, xử lý nghiêm các trường hợp xe hợp đồng, xe Limousine dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định trên trục Lê Duẩn-Giải Phóng-Trường Chinh-Đại La.

Đây là một trong những giải pháp nhằm duy trì hiệu quả mô hình "Tuyến đường Ba nhất", góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Ngày 27/7, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) triển khai tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến Lê Duẩn-Giải Phóng-Trường Chinh-Đại La.

Đây là một trong những tuyến đầu tiên của Hà Nội được xây dựng theo mô hình "Tuyến đường Ba nhất" với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông tốt nhất, trật tự đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp nhất và xây dựng hình ảnh cán bộ Cảnh sát giao thông trách nhiệm, tận tụy nhất.

Sau 6 tháng triển khai, diện mạo tuyến đường đã có nhiều chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuyến Lê Duẩn-Giải Phóng là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ phía Nam, đồng thời tập trung nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, trường đại học, bến xe liên tỉnh và có lưu lượng phương tiện rất lớn.

Vì vậy, việc duy trì hành lang giao thông thông thoáng có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và giữ vững hiệu quả của mô hình "Tuyến đường Ba nhất."

Tuy nhiên, tại một số điểm nóng như khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai và nút giao Đại La-Phố Vọng..., khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng xe hợp đồng, xe Limousine dừng, đỗ và đón trả khách trái quy định vẫn còn diễn ra.

Để nâng cao hiệu quả xử lý, ngoài việc tiếp nhận thông tin từ hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe máy tuần tra cơ động kết hợp camera chuyên dụng ghi hình làm căn cứ xử lý vi phạm.

Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 27/7, tổ công tác phát hiện xe Limousine biển kiểm soát 97B-003.xx dừng, đỗ tại nơi có biển cấm gần nút giao Giải Phóng - Trường Chinh và tiến hành lập biên bản xử lý. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định bị xử phạt 800.000 đồng.

Trong ca trực sáng cùng ngày (27/7), tổ công tác phát hiện thêm một số nhà xe có vi phạm tương tự như xe Limousine biển kiểm soát 29G 002.xx trên tuyến phố Vọng; xe Limousine biển kiểm soát 29F 017.xx bị xử phạt trên tuyến Đại La; xe Limousine 99H 039.xx bị xử phạt trên tuyến Giải Phóng...

Đáng chú ý, ghi nhận của phóng viên tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, bên cạnh các trường hợp cố tình vi phạm, một số tài xế xe hợp đồng cũng phản ánh còn lúng túng với biển phụ có nội dung: "Xe taxi, xe hợp đồng < 8 chỗ không kể người lái được phép dừng đón trả khách 3 phút."

Theo các tài xế, việc sử dụng ký hiệu "<" khiến nhiều người chưa kịp nhận diện khi đang lưu thông, dẫn đến hiểu chưa đúng nội dung biển báo. Một số ý kiến cho rằng, nếu thay ký hiệu này bằng cách diễn đạt đầy đủ là "dưới 8 chỗ (không kể người lái)" sẽ trực quan, dễ hiểu hơn, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết nhanh và hạn chế những vi phạm không đáng có.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông về triển khai mô hình "Tuyến đường Ba nhất," đơn vị đã phối hợp với Công an phường sở tại đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời bố trí các tổ tuần tra độc lập và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ trái phép trên tuyến.

Theo Trung tá Hoàng Văn Bình, thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 sẽ tiếp tục duy trì tuần tra thường xuyên, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện dừng phương tiện để kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ ghi hình, chuyển dữ liệu về bộ phận nghiệp vụ để trích xuất hình ảnh, tra cứu thông tin phương tiện và gửi thông báo xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phạm vi nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh Nhằm phục vụ thi công Dự án Đường sắt đô thị tuyến số 5, từ ngày 7/6, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh.

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