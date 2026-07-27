Trao nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương, bệnh binh tại Nghệ An

Chiều 27/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh nặng trên địa bàn các xã Nam Đàn, Vạn An, Kim Liên, Đại Huệ và Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những người có công và gia đình chính sách đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh xương máu; những hy sinh đó góp phần làm nên cuộc sống hòa bình, tự do mà các thế hệ hôm nay đang được hưởng.

Chương trình trao tặng nhà ở là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đây cũng là hành động cụ thể hưởng ứng phong trào chăm lo người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động ngày 23/7/2026.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử của Tập đoàn Vingroup khi dành nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công trên phạm vi cả nước.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở có đầy đủ nội thất cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của Bộ Nội vụ cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An đã góp phần rà soát đúng đối tượng, chuẩn bị chu đáo để chương trình được tổ chức trang trọng, kịp thời, đúng vào ngày 27/7.

Mỗi căn nhà được trao hôm nay không chỉ là một mái ấm mới mà còn là biểu tượng của nghĩa tình đồng bào, sự chung tay của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đối với người có công. Trong đó, nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng đã ở tuổi cao như Mẹ Hồ Thị Tứ năm nay 98 tuổi, Mẹ Trần Thị Em 88 tuổi...

Sau Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); qua đó, hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và gia đình người có công được sống trong những ngôi nhà khang trang, an toàn, đầy đủ tiện nghi hơn.

Bà Hà Thị Nga đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup trong quá trình triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ; đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng thời tăng cường giám sát để bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, đến đúng người, đúng đối tượng và mang lại những giá trị thiết thực nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trao nhà tình nghĩa cho các thương bệnh binh nặng. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Mỗi căn nhà tình nghĩa được trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như bàn ghế, giường, tivi, tủ lạnh. Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, diện tích nhà dự kiến từ 50-75m2; tại các địa phương khác, nhà có diện tích khoảng 100m2, cao 2-3 tầng. Giá trị quà cũng được quy định cụ thể tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi suất trị giá 1 tỷ đồng; tại Hải Phòng và Đà Nẵng là 800 triệu đồng; các tỉnh, thành phố còn lại là 700 triệu đồng.

Trường hợp các Mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc thương binh nặng không có nhu cầu xây nhà mới, phần quà sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm có giá trị tương đương.

Bên cạnh đó, Vingroup hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho con dưới 18 tuổi của các liệt sỹ trên toàn quốc cho đến khi trưởng thành. Tập đoàn cũng tài trợ máy móc, thiết bị và hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Đối với thương binh nặng hạng 1/4, ngay sau chương trình, các trường hợp đủ điều kiện có thể đăng ký lựa chọn hình thức nhận quà phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế./.

Những mâm cơm nghĩa tình trong căn nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng Sau nghi thức dâng hương, cúng cơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, những người trẻ quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con, cùng dùng bữa cơm gia đình giản dị mà ấm áp.