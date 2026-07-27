Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình dân dụng Hải Phòng

Ngày 27/7, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Viết Đông (sinh năm 1964, trú tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng để điều tra về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ."

Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, ông Tạ Viết Đông nghỉ hưu từ tháng 2/2025. Trước đó, giai đoạn 2016-2019, ông giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng.

Năm 2019, sau khi đơn vị được kiện toàn thành Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ban Quản lý.

Đến năm 2024, đơn vị tiếp tục được kiện toàn thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng; Tạ Viết Đông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Ban Quản lý cho đến khi nghỉ hưu.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện chủ đầu tư nhiều dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng hiện có 3 Ban Quản lý gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng (tổ chức lại từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng (tổ chức lại từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng ) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng (tổ chức lại từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng).

Các ban quản lý dự án đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định đầu tư theo quy định phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố…/.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai Đối tượng Đào Minh Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố do có liên quan những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.