Nghệ An: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm

Ngày 14/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với ông Lữ Văn Đương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm để điều tra về hành vi "nhận hối lộ."

Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc ông Lữ Văn Đương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đầu thú liên quan đến hành vi "nhận hối lộ."

Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành quyết định đình chỉ công tác và chức vụ đối với ông Lữ Văn Đương; đồng thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để phối hợp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông Lữ Văn Đương, bao gồm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Lâm và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xem xét trách nhiệm theo quy định của Đảng.

Trước đó, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ông Lữ Văn Đương đã đến đầu thú và thừa nhận hành vi “nhận hối lộ” theo khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Ông Lữ Văn Đương sinh năm 1974, trú tại bản Chà Coong, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm, ông Đương từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Sơn, huyện Thanh Chương (cũ).

Cũng liên quan đến các vụ án nhận hối lộ trên địa bàn huyện Thanh Chương (cũ), TTXVN đã đưa tin ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về cùng hành vi vi phạm pháp luật./.

Nghệ An: Nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào bị khai trừ khỏi Đảng Theo Quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Nhận hối lộ."