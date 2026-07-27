Bắc Ninh tập trung đẩy nhanh bàn giao đất các khu tái định cư sân bay Gia Bình

Ngày 27/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra thực địa tiến độ dự án các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tập trung cao nhất các nguồn lực, đẩy nhanh bàn giao đất tái định cư; đồng thời bảo đảm hạ tầng đồng bộ, an toàn, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn và Đoàn công tác kiểm tra tại các khu tái định cư Đông Cứu 1, Đông Cứu 2, Gia Bình và Lương Tài; trực tiếp xem xét tiến độ san nền, thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước và hoàn thiện các lô đất phục vụ bàn giao cho người dân.

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất, với tổng mức đầu tư hơn 12.046 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 335,33 ha, gồm 4 khu tái định cư Gia Bình, Lương Tài, Đông Cứu 1 và Đông Cứu 2. Bên cạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án còn đầu tư các công trình công cộng, gồm trường học, nhà văn hóa; công trình di tích, công trình tôn giáo, tín ngưỡng…

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư đang được tập trung thi công. Cụ thể, tại khu tái định cư Gia Bình, các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước đã cơ bản hoàn thành, đang tiếp tục thi công điện, nước và hào kỹ thuật, đồng thời đã hoàn thiện 8 lô để bàn giao. Khu Đông Cứu 1 xong hạng mục giao thông, thoát nước, đang thi công điện chiếu sáng và cấp nước với 4 lô ưu tiên đã bàn giao. Khu Đông Cứu 2 đã hoàn thành san nền, đường giao thông, hiện triển khai hào kỹ thuật và hệ thống thoát nước. Riêng khu tái định cư ở xã Lương Tài đang thi công các lô đất ở trong ranh giới APEC, đã hoàn thành nền để phục vụ bàn giao.

Ngoài ra, các công trình trường học và di tích cũng đang được triển khai. Tại khu tái định cư Gia Bình, đã hoàn thành ép cọc cho các trường mầm non, nhà đa năng và cụm 3 trường học. Khu Đông Cứu 2 cũng đã xong ép cọc cho cụm trường học. Về công trình di tích, hiện đang thi công ép cọc thí nghiệm cho 3 chùa Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn, đồng thời đã hạ giải xong đình làng Mỹ Thôn.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, khu tái định cư Đông Cứu 1 dự kiến bàn giao trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20/8; khu tái định cư Lương Tài từ ngày 20 đến 25/8; khu tái định cư Gia Bình từ ngày 25 đến 30/8; đồng thời tiếp tục tăng ca, bố trí nhân lực hợp lý, phấn đấu hoàn thành và bàn giao sớm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh việc sớm bố trí tái định cư có ý nghĩa quyết định đối với công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Do đó, các cơ quan, địa phương, nhà đầu tư và đơn vị thi công phải tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ không chỉ đối với khu vực ưu tiên phục vụ APEC mà trên toàn bộ phạm vi dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các khu tái định cư trước khi bàn giao phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để người dân có thể triển khai xây dựng nhà ở. Mặt bằng các lô đất phải được san gạt bằng phẳng; bó vỉa, vỉa hè và cao độ nền đường phải được thi công hợp lý, không gây khó khăn hoặc phát sinh thêm chi phí cho người dân trong quá trình xây dựng.

Hệ thống cấp điện, cấp nước phải được chuẩn bị đầy đủ, an toàn và đáp ứng nhu cầu thực tế khi nhiều hộ dân đồng loạt xây dựng nhà ở. Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải phải được triển khai đồng bộ; có giải pháp xử lý môi trường phù hợp trong thời gian chờ các công trình chính thức đi vào hoạt động.

Song song với đó, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đối với việc hỗ trợ học sinh đi học và sửa chữa các trụ sở công dôi dư, tỉnh sẽ xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các công trình văn hóa, tín ngưỡng và công trình hoàn trả cũng phải được tập trung đẩy nhanh tiến độ, bởi đây là những nội dung gắn trực tiếp với đời sống và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân vùng dự án./.

Người dân dự án sân bay Gia Bình mong chờ được bàn giao đất tái định cư Gần 1.700 hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư do hạ tầng kỹ thuật chậm tiến độ so với cam kết.